domingo 29  de  marzo 2026
Político

EEUU avisa que ICE se mantiene en los aeropuertos hasta que vuelvan "100% a la normalidad"

"Vamos a continuar con la presencia de ICE ahí hasta que los aeropuertos sientan que están al 100% en una posición donde puedan tener operaciones normales", advirtió Homan

Un agente de ICE (L) revisa las identificaciones de los viajeros en el Aeropuerto Intercontinental George Bush el 28 de marzo de 2026 en Houston, Texas.

Un agente de ICE (L) revisa las identificaciones de los viajeros en el Aeropuerto Intercontinental George Bush el 28 de marzo de 2026 en Houston, Texas.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI — El zar de la frontera de Estados Unidos, Tom Homan, avisó este domingo que los agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas ( ICE) permanecerán en los aeropuertos hasta que sus operaciones vuelvan "100 % a la normalidad" mientras se prolonga el cierre del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

"Vamos a continuar con la presencia de ICE ahí hasta que los aeropuertos sientan que están al 100% en una posición donde puedan tener operaciones normales", advirtió Homan en una entrevista con el programa dominical 'Face The Nation' de CBS.

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El funcionario justificó por razones de seguridad el despliegue de ICE que ordenó el presidente Donald Trump en los aeropuertos ante el absentismo de los agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, en inglés), quienes llevan casi un mes y medio sin recibir su sueldo por el cierre del DHS.

Al menos 460 agentes de la TSA, quienes no reciben pago durante el cierre, han renunciado mientras hay un nivel de absentismo promedio del 11% diario de estos funcionarios, lo que en algunos aeródromos supera el 50%, advirtió el miércoles al Congreso la administradora interina de la agencia, Ha Nguyen McNeill.

Homan avisó que "si menos agentes de la TSA vuelven" al trabajo después del cierre, "eso significa que se mantendrán los más agentes del ICE" en los aeropuertos.

"ICE está ahí para ayudar a nuestros hermanos y hermanas de la TSA. Estaremos ahí mientras nos necesiten, hasta que regresen a las operaciones normales, si les gusta que esos aeropuertos estén seguros", insistió el funcionario.

Trump ordena pagar

El freno de operaciones del DHS cumplió este domingo 44 días, con lo que ya es el cierre parcial o total del Gobierno más largo en la historia de Estados Unidos, ante los desacuerdos entre demócratas y republicanos sobre restricciones al ICE.

El último intento por reabrir el DHS fracasó, pues el Senado aprobó el viernes un plan bipartidista para financiar al departamento con excepción de ICE, pero los republicanos de la Cámara de Representantes bloquearon el esfuerzo al insistir en que debe financiarse por completo a la dependencia.

Ante la parálisis, Trump anunció el jueves una orden ejecutiva para instruir al nuevo secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, que pague "de inmediato" a los agentes del TSA para hacer frente a la "situación de emergencia" y "detener el caos en los aeropuertos", lo que se prevé que comience el lunes.

FUENTE: Con información de EFE

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