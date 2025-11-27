Condenan a 11 años de prisión al expresidente Pedro Castillo

El izquierdista Pedro Castillo prestó juramento como el quinto presidente de Perú en tres años el miércoles en el 200 aniversario de la independencia del país, prometiendo el fin de la corrupción y una nueva constitución.

LIMA - Un tribunal de Perú condenó este jueves a once años, cinco meses y 15 días de prisión al expresidente Pedro Castillo (2021-2022) por el delito de conspiración para rebelión , al considerar que participó en el fallido intento de golpe de Estado de diciembre de 2022.

La decisión fue dictada por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, que también lo absolvió de los cargos de abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública. La fiscalía había solicitado 34 años de prisión.

Castillo declaró en su alegato final que era inocente y, antes de conocerse la sentencia, presentó una solicitud de nulidad absoluta del proceso, alegando parcialidad de los magistrados, según informó el diario La República.

La entonces primera ministra Betssy Chávez y el exministro del Interior Willy Huerta recibieron la misma condena que Castillo. Ambos habían sido procesados por su participación en los hechos del 7 de diciembre de 2022. En el caso del exministro Aníbal Torres, la Corte dictó una pena de seis años y ocho meses.

"Orden de captura"

Chávez, quien permanece asilada en la Embajada de México en Lima, enfrenta una orden de detención nacional e internacional. En cuanto a Huerta y Torres, sus condenas quedaron suspendidas hasta que sean revisadas por una instancia superior.

Castillo, maestro rural y sindicalista que llegó al poder en 2021, gobernó sin vínculos con las élites políticas tradicionales. Su administración naufragó entre acusaciones de corrupción y su intento de disolver el Congreso horas antes de que se debatiera su vacancia. Fue destituido y detenido cuando se dirigía con su familia a la Embajada de México. Su esposa y sus dos hijos permanecen asilados en ese país.

La audiencia de este jueves cerró ocho meses de juicio contra Castillo y otros exfuncionarios. La sesión comenzó poco después de las 09:20 horas y se extendió por más de tres horas. El exmandatario, de 56 años, cumple prisión preventiva desde diciembre de 2022 en el penal ubicado dentro de la base policial en Lima, donde también están recluidos otros expresidentes como Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Martín Vizcarra.

"Golpe de Estado"

El fiscal Edward Casaverde señaló que Castillo intentó un golpe de Estado al anunciar la disolución del Congreso, la intervención del sistema de justicia y la convocatoria de una Asamblea Constituyente. Su salida del poder permitió la asunción de su vicepresidenta Dina Boluarte y desató protestas que dejaron más de 50 civiles muertos.

Desde 2016, Perú ha vivido una profunda inestabilidad política, con siete presidentes en menos de una década: tres destituidos, dos renunciantes, uno interino y ahora el actual mandatario, José Jerí.

FUENTE: Con información de AFP/Europa Press