jueves 27  de  noviembre 2025
JUSTICIA

Condenan a 11 años de prisión al expresidente Pedro Castillo

El exmandatario cumple desde hace casi tres años una orden judicial de prisión preventiva en una cárcel ubicada dentro de una base policial al este de Lima

El izquierdista Pedro Castillo prestó juramento como el quinto presidente de Perú en tres años el miércoles en el 200 aniversario de la independencia del país, prometiendo el fin de la corrupción y una nueva constitución.

El izquierdista Pedro Castillo prestó juramento como el quinto presidente de Perú en tres años el miércoles en el 200 aniversario de la independencia del país, prometiendo el fin de la corrupción y una nueva constitución.

Folleto / Presidencia Peruana / AFP
El presidente de Perú, Pedro Castillo.

El presidente de Perú, Pedro Castillo.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LIMA - Un tribunal de Perú condenó este jueves a once años, cinco meses y 15 días de prisión al expresidente Pedro Castillo (2021-2022) por el delito de conspiración para rebelión, al considerar que participó en el fallido intento de golpe de Estado de diciembre de 2022.

La decisión fue dictada por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, que también lo absolvió de los cargos de abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública. La fiscalía había solicitado 34 años de prisión.

Lee además
La Fiscalía peruana pide una condena de hasta 34 años de prisión contra el expresidente Pedro Castillo, basándose en 65 pruebas documentales y la declaración de unos 70 testigos
PERÚ

Comisión parlamentaria pide inhabilitación política para Pedro Castillo
La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner saluda a sus simpatizantes en la sede del Partido Justicialista en Buenos Aires el 10 de junio de 2025. El 10 de junio de 2025, la Corte Suprema de Argentina confirmó la condena por fraude contra la expresidenta por la cual recibió una condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. 
CORRUPCIÓN

Acusación judicial ubica a Cristina Fernández como figura clave en cobro de sobornos

Castillo declaró en su alegato final que era inocente y, antes de conocerse la sentencia, presentó una solicitud de nulidad absoluta del proceso, alegando parcialidad de los magistrados, según informó el diario La República.

La entonces primera ministra Betssy Chávez y el exministro del Interior Willy Huerta recibieron la misma condena que Castillo. Ambos habían sido procesados por su participación en los hechos del 7 de diciembre de 2022. En el caso del exministro Aníbal Torres, la Corte dictó una pena de seis años y ocho meses.

"Orden de captura"

Chávez, quien permanece asilada en la Embajada de México en Lima, enfrenta una orden de detención nacional e internacional. En cuanto a Huerta y Torres, sus condenas quedaron suspendidas hasta que sean revisadas por una instancia superior.

Castillo, maestro rural y sindicalista que llegó al poder en 2021, gobernó sin vínculos con las élites políticas tradicionales. Su administración naufragó entre acusaciones de corrupción y su intento de disolver el Congreso horas antes de que se debatiera su vacancia. Fue destituido y detenido cuando se dirigía con su familia a la Embajada de México. Su esposa y sus dos hijos permanecen asilados en ese país.

La audiencia de este jueves cerró ocho meses de juicio contra Castillo y otros exfuncionarios. La sesión comenzó poco después de las 09:20 horas y se extendió por más de tres horas. El exmandatario, de 56 años, cumple prisión preventiva desde diciembre de 2022 en el penal ubicado dentro de la base policial en Lima, donde también están recluidos otros expresidentes como Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Martín Vizcarra.

"Golpe de Estado"

El fiscal Edward Casaverde señaló que Castillo intentó un golpe de Estado al anunciar la disolución del Congreso, la intervención del sistema de justicia y la convocatoria de una Asamblea Constituyente. Su salida del poder permitió la asunción de su vicepresidenta Dina Boluarte y desató protestas que dejaron más de 50 civiles muertos.

Desde 2016, Perú ha vivido una profunda inestabilidad política, con siete presidentes en menos de una década: tres destituidos, dos renunciantes, uno interino y ahora el actual mandatario, José Jerí.

FUENTE: Con información de AFP/Europa Press

Temas
Te puede interesar

Sancionan a responsables de la campaña de Gustavo Petro por superar topes electorales en 2022

Elecciones 2025: los dos ejes de la política chilena

Honduras ante las urnas: ¿democracia en la cuerda floja?

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El candidato presidencial hondureño y empresario Nasry Asfura, del Partido Nacional, habla durante su mitin de cierre de campaña en Tegucigalpa el 22 de noviembre de 2025. Los hondureños acudirán a las urnas el 30 de noviembre para elegir un presidente, 128 miembros del Congreso Nacional, 298 alcaldes y 20 representantes al Parlamento Centroamericano.
POLÍTICA

Trump respalda al candidato opositor Nasry Asfura en la recta final de las elecciones hondureñas

Un hombre no identificado con uniforme militar yace en una camilla y es trasladado en una ambulancia el 26 de noviembre de 2025 en el centro de Washington, DC.
EEUU

Lo que se sabe del sospechoso del tiroteo contra soldados en Washington

Pasajeros y personal de la aereolínea en el counter durante el chequeo de un vuelo en el Aeropuerto Internacional de Miami.
FERIADO

Thanksgiving impulsa récord de viajes en Estados Unidos y Miami se consolida como uno de los aeropuertos más transitados

Venezolanos desplazados de La Victoria, estado Apure, se refugian en Arauquita, departamento de Arauca, Colombia, el 26 de marzo de 2021. Casi 4.000 personas -en su mayoría venezolanos- han llegado al municipio fronterizo de Arauquita, noreste de Colombia, entre el domingo y el jueves desplazadas por combates entre militares venezolanos y un grupo armado colombiano.
CRISIS MIGRATORIA

Siete países unen fuerzas ante la mayor crisis de desplazamiento en Centroamérica

Stephen Curry #30 de los Golden State Warriors yace en el suelo dolorido tras chocar con Amen Thompson #1 de los Houston Rockets en el último cuarto de la Emirates Cup 2025-26 en el Chase Center el 26 de noviembre de 2025 en San Francisco, California. 
Baloncesto

Alarma en los Warriors: Stephen Curry sufre contusión en el cuádriceps y se someterá a una resonancia

Te puede interesar

El presidente de Estados Unidos y Comandante en Jefe del Ejército, Donald J. Trump, recibe el saludo de militares al bajar del Marine One.
WASHINGTON

Congresistas demócratas enfrentarían la Justicia por pedir insubordinación de militares

Por Leonardo Morales
Pasajeros y personal de la aereolínea en el counter durante el chequeo de un vuelo en el Aeropuerto Internacional de Miami.
FERIADO

Thanksgiving impulsa récord de viajes en Estados Unidos y Miami se consolida como uno de los aeropuertos más transitados

Miembros de la Fuerza Aérea Hondureña (FAH) se preparan para transportar material electoral a La Mosquitia, departamento de Gracias a Dios, en Tegucigalpa, el 24 de noviembre de 2025.
ANÁLISIS

Honduras ante las urnas: ¿democracia en la cuerda floja?

Un hombre no identificado con uniforme militar yace en una camilla y es trasladado en una ambulancia el 26 de noviembre de 2025 en el centro de Washington, DC.
EEUU

Lo que se sabe del sospechoso del tiroteo contra soldados en Washington

Imagen referencial de una menor de edad usando las redes sociales.
REDES SOCIALES

Avanza prohibición de redes sociales para menores de 14 años en Florida