jueves 27  de  noviembre 2025
COLOMBIA

Sancionan a responsables de la campaña de Gustavo Petro por superar topes electorales en 2022

Las sanciones se fundamentan en la omisión de reportes obligatorios, incluyendo aportes recibidos por la Federación Colombiana de Educadores

El presidente de Colombia, Gustavo Petro durante su viaje a Panamá.

AFP
El presidente de Colombia, Gustavo Petro.

JIM WATSON/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BOGOTÁ - El Consejo Nacional Electoral (CNE) sancionó a los responsables financieros de la campaña presidencial de 2022 que llevó a Gustavo Petro al poder, tras confirmar que se excedieron los topes de financiación en aproximadamente 5.300 millones de pesos colombianos durante la primera y segunda vuelta.

La decisión fue aprobada con seis votos a favor y tres en contra, pero no recayó directamente sobre el presidente, quien quedó al margen de las responsabilidades administrativas.

Se trata de la primera ocasión en que la máxima autoridad electoral de Colombia impone una sanción de esta magnitud a una campaña presidencial. Las multas recaen sobre Ricardo Roa, gerente de la campaña y hoy presidente de Ecopetrol, junto con la tesorera Lucy Aidee Mogollón y la auditora María Lucy Soto.

Además, el CNE sancionó a los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica, integrantes del Pacto Histórico, la coalición política con la que Petro alcanzó la Presidencia.

"Reportes obligatorios"

Las sanciones se fundamentan en la omisión de reportes obligatorios, incluyendo aportes recibidos por la Federación Colombiana de Educadores (Fecode), recursos provenientes de Unión Patriótica y pagos por publicidad política emitida en Caracol TV, que no fueron informados ante la autoridad electoral.

Cada uno de los responsables financieros deberá asumir sanciones económicas de alto monto, mientras que los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica enfrentan multas cercanas a 140.000 euros cada uno.

El fallo del CNE introduce un nuevo elemento de tensión en el panorama político colombiano, en momentos en que el gobierno de Petro enfrenta cuestionamientos por presuntas irregularidades electorales, crisis de gobernabilidad y una marcada caída en su popularidad.

FUENTE: Con información de Europa Press

