Alarma en los Warriors: Stephen Curry sufre contusión en el cuádriceps y se someterá a una resonancia

Stephen Curry #30 de los Golden State Warriors yace en el suelo dolorido tras chocar con Amen Thompson #1 de los Houston Rockets en el último cuarto de la Emirates Cup 2025-26 en el Chase Center el 26 de noviembre de 2025 en San Francisco, California.

Los Golden State Warriors encendieron todas las alarmas este miércoles durante la derrota 104-100 ante los Houston Rockets, cuando Stephen Curry abandonó el banquillo cojeando tras sufrir una contusión en el cuádriceps derecho. La superestrella se someterá a una resonancia magnética (MRI) para determinar la gravedad de la lesión y su disponibilidad en los próximos días.

La posibilidad real de perder a Curry por un periodo prolongado complica aún más a unos Warriors que ya enfrentan un inicio de temporada irregular.

El momento de la lesión

La jugada clave ocurrió con 3:24 restantes, cuando Curry y Amen Thompson chocaron violentamente bajo el aro tras una penetración del jugador de Houston. La acción fue revisada, y la falta ofensiva inicialmente marcada a Thompson se cambió a bloqueo defensivo de Curry.

A partir de ese instante, el dos veces MVP mostró molestias evidentes.

Steve Kerr: “Cambia todo para nosotros”

El entrenador Steve Kerr reconoció el golpe que supone la posible baja de su principal figura:

“Obviamente cambia todo: nuestras rotaciones, cómo jugamos y por quién jugamos. Cuando escuché que era el cuádriceps me sentí aliviado, mejor que un tobillo o una rodilla. Esperamos que se recupere rápido.”

Con Curry fuera, el esquema ofensivo del equipo pierde su motor principal y su generador de espacios más determinante.

Una noche complicada para Curry

Antes de la lesión, Curry tuvo un partido inusual:

14 puntos

4/13 en tiros de campo

2/9 en triples

7 rebotes

5 asistencias

7 pérdidas de balón, parte de las 16 pérdidas totales del equipo, que resultaron en 22 puntos para Houston.

El desgaste del encuentro se notó, pero la lesión terminó marcando el rumbo del cierre.

Stephen Curry (2).jpg El base de los Warriors de Golden State, Stephen Curry, se cubre la cara con la camiseta durante el encuentro ante los Pacers de Indiana el viernes 22 de marzo del 2024. AP Foto/Jeff Chiu

Otros problemas: Gary Payton II también cae lesionado

Como si no fuera suficiente, los Warriors perdieron también a Gary Payton II, quien sufrió un esguince en el tobillo izquierdo y solo pudo disputar cinco minutos. Su energía defensiva y versatilidad serán otra baja sensible si no logra recuperarse pronto.

Un vestuario que sabe lo que implica perder a Curry

El novato Will Richard fue claro respecto al impacto:

“Si Steph está fuera, todos tenemos que elevar nuestro nivel para llenar ese vacío.”

Golden State deberá encontrar soluciones rápidas en ambos costados de la cancha para mantenerse competitivo sin su líder absoluto.