Thanksgiving impulsa récord de viajes en Estados Unidos y Miami se consolida como uno de los aeropuertos más transitados

Pasajeros y personal de la aereolínea en el counter durante el chequeo de un vuelo en el Aeropuerto Internacional de Miami.

MIAMI . — La temporada de viajes por Thanksgiving vuelve a marcar cifras históricas en Estados Unidos, con millones de personas desplazándose por carretera y avión para reunirse con familiares y amigos.

Este feriado, considerado uno de los más importantes del calendario anual estadounidense, genera cada año un incremento significativo en la movilidad aérea, con terminales operando cerca de su máxima capacidad.

De acuerdo con información oficial, a nivel nacional, las aerolíneas han reportado un aumento sostenido en la demanda de vuelos, impulsado por la preferencia de los viajeros por reservar con mayor antelación, la recuperación del turismo interno y la reactivación de los desplazamientos familiares tras años de cambios en las dinámicas de viaje.

Miami, entre los aeropuertos con mayor movimiento del país

En el sur de Florida, el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) se posiciona nuevamente como uno de los puntos de mayor tráfico aéreo durante esta temporada. Según información ofrecida a DIARIO LAS AMÉRICAS, se proyecta un volumen de pasajeros que confirma el crecimiento del aeropuerto como un centro estratégico de conexiones nacionales e internacionales.

“Desde el viernes 21 hasta el martes 2 estamos esperando cerca de 2 millones de pasajeros. Un 4% más que el año pasado. Casi 170,000 pasajeros en el día”, comentó en entrevista exclusiva para este medio Indira Almeida-Pardillo, vocera del MIA.

Asimismo, agregó que “las autoridades aeroportuarias han reforzado personal, sistemas de control y logística para manejar el alto flujo de viajeros, al tiempo que exhortan a los pasajeros a llegar con mayor anticipación de las tres horas habituales para vuelos internacionales y dos para nacionales, revisar el estado de sus salidas y cumplir con los requisitos de seguridad”.

Estacionamiento, uno de los mayores retos

Entre los principales desafíos del Aeropuerto Internacional de Miami sobresale la limitada disponibilidad de estacionamiento, un problema que se acentúa especialmente en días de alta demanda como el Día de Acción de Gracias y otras temporadas pico, cuando miles de pasajeros y acompañantes optan por llegar en vehículo propio, generando presión adicional sobre la infraestructura existente y provocando demoras, congestión y prolongadas búsquedas de espacios.

Es por ello que la entrevistada aseguró que “ya se encuentran trabajando en mejoras de infraestructura y adelantó que la terminal aérea se prepara para aliviar uno de sus mayores retos durante los períodos de mayor afluencia: la disponibilidad de parqueos.”

Según informó también Almeida-Pardillo, el 19 de diciembre se inaugurará un nuevo garage con capacidad para 2,000 plazas, lo que ayudará a mitigar las limitaciones actuales, especialmente en períodos de alto volumen de pasajeros como Thanksgiving, Navidad y fin de año.

Además, la terminal dispone de un sistema que permite a los viajeros reservar su sitio con antelación a través del portal oficial: www.miami-airport.com

Con estas medidas, el Aeropuerto Internacional de Miami busca no solo responder a la alta demanda en fechas festivas, sino también mejorar la experiencia del viajero en una de las épocas de mayor movimiento del año.