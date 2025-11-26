jueves 27  de  noviembre 2025
Siete países unen fuerzas ante la mayor crisis de desplazamiento en Centroamérica

La Declaración de Heredia, es un documento que marca un intento regional por frenar el avance del crimen organizado y atender a más de 1,7 millones de desplazados

Venezolanos desplazados de La Victoria, estado Apure, se refugian en Arauquita, departamento de Arauca, Colombia, el 26 de marzo de 2021. Casi 4.000 personas -en su mayoría venezolanos- han llegado al municipio fronterizo de Arauquita, noreste de Colombia, entre el domingo y el jueves desplazadas por combates entre militares venezolanos y un grupo armado colombiano.

AFP

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI - Siete países de Centroamérica y Norteamérica reafirmaron su compromiso de fortalecer la protección de las personas desplazadas y de coordinar acciones regionales frente al incremento del desplazamiento forzado que afecta a Centroamérica y México, una crisis agravada por la violencia, la precariedad económica y la creciente inestabilidad política en varias naciones del continente.

Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Panamá —miembros del Marco Integral Regional para la Protección y Soluciones (MIRPS)— concluyeron una reunión en la que adoptaron la "Declaración de Heredia", un documento que busca “fortalecer la protección, promover soluciones duraderas y avanzar hacia respuestas más coordinadas”, según anunciaron los participantes.

José Raúl Mulino, presidente de Panamá.
Gobierno de Panamá reconoce "aumento crítico" del tráfico de cocaína en sus rutas
El candidato presidencial hondureño y empresario Nasry Asfura, del Partido Nacional, habla durante su mitin de cierre de campaña en Tegucigalpa el 22 de noviembre de 2025. Los hondureños acudirán a las urnas el 30 de noviembre para elegir un presidente, 128 miembros del Congreso Nacional, 298 alcaldes y 20 representantes al Parlamento Centroamericano.
Trump respalda al candidato opositor Nasry Asfura en la recta final de las elecciones hondureñas

Factores múltiples

De acuerdo con la Organización de Estados Americanos (OEA), que difundió el comunicado este miércoles, la región enfrenta uno de los mayores flujos de desplazamiento del hemisferio, impulsado por causas que van desde la violencia del crimen organizado hasta la falta de oportunidades económicas, factores que continúan expulsando a miles de familias cada año.

Los países del MIRPS señalaron que será necesario implementar medidas inmediatas para asistir a las más de 1,7 millones de personas afectadas por el desplazamiento en Centroamérica y México, y subrayaron la urgencia de incrementar la cooperación entre gobiernos locales, organismos financieros internacionales y mecanismos regionales especializados.

El Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, Filippo Grandi, destacó que “el MIRPS demuestra que el diálogo, la cooperación y la responsabilidad compartida no solo son posibles, sino indispensables”. Afirmó además que “el derecho a solicitar asilo es una obligación moral y jurídica que fortalece la soberanía de los Estados”, en un momento en que varios gobiernos del continente endurecen sus políticas migratorias.

"Acción coordinada"

Por su parte, el secretario general de la OEA, Albert Ramdin, celebró que el MIRPS se haya consolidado “como un modelo de acción coordinada”. Recordó que el Fondo MIRPS, financiado por España, “ya está transformando vidas”, y que en 2025 benefició a más de 24.000 personas desplazadas mediante proyectos implementados en toda la región.

Durante el encuentro, Costa Rica —que ejercía la presidencia temporal de la iniciativa— traspasó el mandato a El Salvador, que liderará el mecanismo durante 2026.

El MIRPS constituye una contribución directa al Pacto Mundial sobre los Refugiados, en línea con los esfuerzos internacionales por aliviar la presión migratoria en los países de origen, tránsito y destino, en un contexto en el que las crisis humanitarias y los flujos irregulares continúan aumentando en el continente.

FUENTE: Con información de Europa Press

