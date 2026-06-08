Consejo Superior de la Democracia Cristiana exige elecciones presidenciales en Venezuela

CARACAS.- El Consejo Superior de la Democracia Cristiana para Venezuela exigió que en el país se celebren elecciones presidenciales durante este año.

En un comunicado, difundido este lunes, el órgano puntualizó que el próximo 2 de julio se cumplirán 180 días desde que Delcy Rodríguez Gómez asumió provisionalmente la presidencia de la República, tras la captura del exdictador Nicolás Maduro por fuerzas militares de Estados Unidos.

"Como vicepresidenta ejecutiva, conforme a la Constitución vigente, la falta temporal que suple Delcy Rodríguez es de 90 días prorrogables por 90 días más, es decir, un total de 180 días, transcurridos los cuales debe declararse la falta absoluta en la presidencia de la República. Es decir, el próximo 2 de julio", explicó el Consejo.

Los miembros del Consejo Superior de la Democracia Cristiana indicaron que, aunque está "suficientemente demostrado" el triunfo de Edmundo González Urrutia en las elecciones presidenciales celebradas el 28 de julio de 2024, el dirigente anunció públicamente, "en un nuevo gesto de desprendimiento que lo agiganta ante el país y el mundo, su disposición a aceptar una nueva elección presidencial con miras a resolver la enorme crisis que estamos viviendo en Venezuela".

Subrayaron que, conforme a los artículos 233 y 234 de la Constitución vigente, la Asamblea Nacional debe declarar la falta absoluta y convocar a elecciones presidenciales en 30 días, por haberse producido la falta en los primeros cuatro años del período presidencial 2025-2031.

"Nuestra Constitución dice claramente que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo y ordena consultarlo al producirse la falta absoluta en la presidencia de la República. Es el pueblo quien debe expresarse y, como lo manda la Constitución, debe ser este mismo año", enfatizaron.

Urgente deseo de cambio

De acuerdo con el Consejo, la dramática situación que viven los venezolanos, "por el alza diaria de los artículos de primera necesidad, por las interrupciones de los servicios de agua y luz, por la negligencia de las autoridades en abrirle definitivamente las puertas a la libertad de los presos políticos y a la democracia, y por tantos otros males producto de un aparato ineficiente, represivo y corrupto, explica el urgente deseo de cambio político de los venezolanos, revelado en todas las encuestas".

También refirieron que las grandes inversiones indispensables para recuperar la industria petrolera y otros sectores prioritarios de la economía del país y hacerla crecer, así como el regreso de los venezolanos que se vieron forzados a salir de su tierra, "no se van a producir hasta que Venezuela retome claramente la senda de la democracia".

El comunicado del Consejo Superior de la Democracia Cristiana para Venezuela fue suscrito por: Oswaldo Álvarez Paz, Henrique Salas Romer, Humberto Calderón Berti, Abdón Vivas Terán, José Rodríguez Iturbe; Andrés Caldera Pietri, Asdrúbal Aguiar, Gustavo Tarre Briceño; Haroldo Romero, Ivonne Attas, Nelson Maldonado, Enrique Naime; Emilio López, Milos Alcalay, Juan Fernández y Lorenzo Tovar (Secretario Ejecutivo).

FUENTE: Con información del Consejo Superior para la Democracia Cristiana