Turquía recibe a Delcy Rodríguez con el fin de "ampliar sus intereses en Venezuela", país bajo la tutela de EEUU

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan (derecha), da la bienvenida a la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez (I), en la oficina de trabajo presidencial de Dolmabahçe en Estambul.

ESTAMBUL - La gobernante encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, llega este lunes al Palacio de Dolmabahçe, en Estambul, para reunirse con el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, en una cita destinada a reforzar la cooperación bilateral y profundizar la relación en el nuevo escenario que vive Venezuela, afirma el comandante Jesús Romero, exoficial de Inteligencia Naval de Estados Unidos y analista geopolítico.

Ankara, durante años, se convirtió en uno de los pilares de la política exterior del chavismo, pero ese escenario cambió después del 3 de enero, tras el operativo militar de Estados Unidos en el que capturó al dictador Nicolás Maduro, hoy detenido en una cárcel federal de Nueva York, acusado de narcotráfico junto a su esposa, Cilia Flores.

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Para Romero, ese cambio en Venezuela, actualmente bajo la tutela de Estados Unidos, Turquía lo ha asimilado y, en ese nuevo contexto, busca fortalecer esa alianza.

La visita de Rodríguez se produce tras una gira de cinco días por India y fue anunciada por el ministro turco de Energía y Recursos Naturales, Alparslan Bayraktar. Según las autoridades turcas, el encuentro fue organizado por invitación directa de Erdogan y se celebrará en la histórica residencia presidencial ubicada a orillas del estrecho del Bósforo.

¿Aliado clave?

Durante las últimas dos décadas, Ankara y Caracas consolidaron una estrecha relación política y económica. Turquía se transformó en uno de los principales aliados internacionales del chavismo, primero durante el gobierno de Hugo Chávez y posteriormente bajo la administración del depuesto dictador Nicolás Maduro.

La cooperación entre ambos países se extendió a sectores considerados estratégicos, entre ellos energía, defensa, agricultura, turismo y comercio. Para el chavismo, estos acuerdos representaron una vía para mantener respaldo internacional en medio de crecientes cuestionamientos y aislamiento diplomático.

La reunión también se produce en momentos en que Venezuela intenta recuperar su industria petrolera. A pesar de contar con las mayores reservas probadas de crudo del mundo, años de corrupción, falta de inversión y mala gestión provocaron una profunda caída de la producción energética nacional.

En los últimos meses, Rodríguez impulsó iniciativas orientadas a atraer inversiones y ampliar la participación privada en el sector petrolero, considerado clave para la recuperación económica del país caribeño, iniciativas que están bajo la tutela de Estados Unidos.

Turquía mira más allá del chavismo

En una entrevista exclusiva para DIARIO LAS AMÉRICAS, el comandante Jesús Romero, exoficial de Inteligencia Naval de Estados Unidos y analista geopolítico, considera que la visita de Rodríguez debe analizarse desde una perspectiva mucho más amplia que una simple reunión diplomática.

"Esta reunión debe analizarse como algo más allá de una simple visita diplomática entre Delcy Rodríguez y Erdogan", afirmó Romero.

El especialista recordó que Turquía fue durante años uno de los principales socios de Venezuela en áreas comerciales, energéticas y financieras. Sin embargo, considera que las circunstancias actuales obligan a Ankara a replantear su estrategia.

"El presidente Erdogan es un líder profundamente pragmático y entiende perfectamente que la Venezuela de hoy no es la misma que existía antes del 3 de enero", señaló.

A su juicio, las autoridades turcas comprenden que el entorno político, económico y de seguridad venezolano experimenta transformaciones significativas y que cualquier actor internacional interesado en preservar influencia dentro del país debe adaptarse a esa nueva realidad.

Romero sostiene que para Caracas, Turquía continúa representando una puerta de acceso a inversiones, mercados y mecanismos de financiamiento que podrían resultar fundamentales para el futuro económico venezolano.

No obstante, advierte que la visita posee una dimensión geopolítica mucho más compleja.

Transformación política

"Personalmente considero que Delcy Rodríguez no llega a Estambul únicamente como una representante del mandato venezolano. También llega como una interlocutora de un proceso político que se desarrolla dentro de un entorno donde ahora los Estados Unidos mantienen una influencia considerable sobre la evolución y los acontecimientos en Venezuela", explicó.

Según el analista, Erdogan es consciente de esa realidad y ajusta su política exterior de acuerdo con ella.

"El propio Erdogan lo sabe, lo evalúa y también ajusta su estrategia en consecuencia", afirmó.

Romero comparó la posición actual de Turquía frente a Venezuela con la estrategia aplicada anteriormente por Ankara en Siria.

"Lo vimos en Siria, donde Turquía fue adaptando su posición conforme evolucionaban las condiciones sobre el terreno y el balance de poder regional. Ankara entendió que los escenarios políticos cambian y que una potencia regional debe posicionarse para seguir siendo relevante antes, durante y después de una transición", indicó.

Desde esa perspectiva, considera que la reunión entre Rodríguez y Erdogan no debe interpretarse exclusivamente como un respaldo al chavismo tradicional.

"No interpreto esta reunión como un simple respaldo al chavismo tradicional, sino como un esfuerzo de Turquía por preservar y ampliar sus intereses dentro de la Venezuela que podría emerger en los próximos años", afirmó.

Para Romero, la prioridad del mandatario turco es garantizar que Ankara conserve espacios de influencia independientemente del rumbo político que adopte Venezuela en el futuro.

"Los líderes pragmáticos no invierten en el pasado porque siempre ven e invierten en el futuro", señaló.

A su juicio, el objetivo estratégico de Erdogan es asegurar una posición privilegiada para Turquía en cualquier escenario de transformación política, económica o energética que pueda desarrollarse en Venezuela.

"Erdogan busca asegurar que Turquía tenga una posición relevante en cualquier escenario de transformación política, económica y energética que experimente Venezuela", concluyó.

La reunión prevista en Estambul confirma que Turquía continúa siendo un actor relevante dentro de la estrategia internacional de Venezuela y que el chavismo quiere mantener. Sin embargo, más allá de los acuerdos económicos y energéticos, el encuentro también pudiese evidenciar el interés de Ankara por preservar su influencia en un país cuyo futuro político sigue siendo observado con atención por las principales potencias internacionales.

FUENTE: Redacción Diario Las Américas