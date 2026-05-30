Edmundo González Urrutia: "Es el momento de construir condiciones para realizar presidenciales"

MADRID.- El dirigente Edmundo González Urrutia, quien según las actas presentadas por la oposición ganó las elecciones presidenciales de 2024, envió un mensaje este sábado en el ratificó su compromiso con la voluntad de cambio expresada por millones de ciudadanos.

"Es momento de construir las condiciones para realizar unas elecciones presidenciales que sirvan de instrumentos ciudadanos para el cambio y que contribuyan a la reinstitucionalización democrática del país y se sientan las bases para el cambio estable y verdadero que nos incluye a todos", sostuvo el opositor en un video enviado desde Madrid, donde permanece en exilio forzado tras el fraude del exdictador Nicolás Maduro.

Añadió que estas elecciones deben contar con un árbitro independiente, así como como observadores nacionales e internacionales.

Tras la captura de Maduro, en enero pasado por fuerzas de Estados Unidos, la oficialista Delcy Rodríguez asumió el mando interino en el país.

En sus palabras, subrayó que el mandato dado por la mayoría de los venezolanos es real y está documentado.

"El mandato es real, está en las actas y nadie, ningún fraccionamiento, ninguna amenaza, ninguna presión puede borrarlo de la historia de Venezuela. A la fecha soy el último presidente electo de Venezuela", enfatizó.

Refirió que el 28 de julio de 2024 se logró demostrar que el país quiere un cambio político. González Urrutia añadió que los venezolanos apostaron por la democracia, la institucionalidad, la libertad y un futuro con dignidad y que su deber es defender los intereses de la república "que están por encima de todo".

Edmundo González Urrutia también puntualizó que hay aspectos que no son negociables en Venezuela como la libertad de los presos políticos y el fin de la represión, así como el respeto a la Constitución y la independencia del Poder electoral y del Poder Judicial.

"No estoy solo en esta condición. Hace pocos días en Panamá, María Corina Machado y las fuerzas democráticas de Venezuela se reunieron con un solo propósito, la libertad de Venezuela. Estamos juntos, unidos en la misma hoja de ruta hacia el mismo destino, porque cuando el liderazgo democrático de Venezuela y en coalición apunta en la misma dirección, esa dirección es un mandato", sostuvo.

El dirigente también dijo. "Nuestro pueblo eligió tener paz, tener democracia y tener libertad y tiene derecho a que su elección sea honrada. Y yo, mientras tenga voz, voy a defender ese derecho sin odio, sin violencia, pero sin rendirme".

Manifiesto de la oposición

Esta semana, la oposición democrática venezolana, agrupada en la Plataforma Unitaria, planteó una negociación política "seria, firme y responsable" con el Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y con el acompañamiento de Estados Unidos para "restaurar la democracia" en el país.

Según un comunicado compartido en redes sociales, la negociación sería liderada por María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz 2025, y tiene como objetivo principal la celebración de "una elección presidencial libre, transparente y soberana", lo cual pasa por el cambio del Consejo Nacional Electoral (CNE).

"Expresamos nuestra determinación a impulsar una negociación política seria, firme y responsable con el régimen interino para restaurar la democracia en Venezuela con el acompañamiento del Gobierno de los EEUU. Estas negociaciones serán lideradas por María Corina Machado en su rol de conductora del proceso democrático del país", indicaron.

FUENTE: Con información de Edmundo González Urrutia