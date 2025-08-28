jueves 28  de  agosto 2025
El Consejo Superior de la Democracia Cristiana exige liberación de Biagio Pilieri

El Consejo Superior de la Democracia Cristiana expresó su profunda preocupación pues el político permanece incomunicado de su esposa, hijos, familiares y amigos

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El Consejo Superior de la Democracia Cristiana emitió un contundente comunicado en el que exige la liberación inmediata del político venezolano Biagio Pilieri, , quien cumple un año de detención en las instalaciones del Helicoide en Caracas, centro de reclusión y torturas del régimen de Nicolás Maduro.

El partido, que forma parte de la plataforma opositora en Venezuela, expresó su profunda preocupación por la situación de Pilieri, destacando que el político ha permanecido incomunicado de su esposa, hijos, familiares y amigos durante todo este tiempo.

Pilieri fue arrestado luego de acompañar a la líder opositora María Corina Machado en una concentración en Caracas. La detención se produjo aproximadamente un mes después de la victoria electoral de Edmundo González Urrutia el pasado 28 de julio de 2024. Este hecho se enmarca en un contexto de creciente tensión política, donde las detenciones de figuras opositoras han sido denunciadas por diversas organizaciones de derechos humanos.

El comunicado pide a la comunidad nacional e internacional sumarse al reclamo por la liberación de Pilieri, extendiendo su exigencia a todos aquellos que, por motivos políticos, se encuentran privados de su libertad. Esta declaración busca presionar a las autoridades venezolanas y dar visibilidad a un caso que, según el partido, simboliza la persecución política en el país.

Comunicado íntegro

El Consejo Superior de la Democracia Cristiana se pronuncia:

A un año de la detención de nuestro compañero BIAGIO PILIERI, quien permanece sin contacto con su esposa, hijos, familiares y amigos en el Helicoide de Caracas, expresamos nuestra profunda preocupación y exigimos su pronta liberación.

BIAGIO PILIERI fue privado de libertad luego de haber acompañado a la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, en la concentración realizada en la avenida Francisco de Miranda, en Chacao, un mes después de la victoria electoral de Edmundo González Urrutia el 28 de julio de 2024.

BIAGIO PILIERI, coordinador nacional del partido Convergencia, ha ejercido responsabilidades como alcalde de Chivacoa, diputado de la Asamblea Nacional y candidato a la gobernación del Estado Yaracuy. Es reconocido por su vocación de servicio, su amor a Venezuela y a su estado natal, así como por su compromiso con la paz y la democracia.

Reiteramos nuestro reclamo ante la comunidad nacional e internacional, haciéndolo extensivo a todos aquellos que como él, por motivos políticos, han sido privados de su libertad.

CONSEJO SUPERIOR DE LA DEMOCRACIA CRISTIANA

