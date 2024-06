Copa Airlines inaugura ruta desde Panamá hasta Carolina del Norte

“Esta nueva ruta hacia Raleigh-Durham fortalece nuestra presencia en Estados Unidos, permitiendo a nuestros pasajeros una mayor conectividad y acceso al área del Triángulo de Investigación de Carolina del Norte, el centro estatal de innovación y tecnología. Al servir un nuevo destino, podemos ofrecer a nuestros pasajeros conexiones rápidas y convenientes a una red en constante crecimiento en todo el continente, aumentando las oportunidades de intercambio comercial y el desarrollo turístico en la región”, afirmó David DeFossey, Gerente Comercial Regional de Norteamérica para Copa Airlines.

Raleigh-Durham se suma a las otras 15 ciudades atendidas por la aerolínea en Estados Unidos: Atlanta, Austin, Baltimore, Boston, Chicago, Denver, Fort Lauderdale, Las Vegas, Los Ángeles, Miami, Nueva York, Orlando, Tampa, San Francisco y Washington, D.C. Esta adición refuerza el compromiso de la aerolínea de mejorar la conectividad y ofrecer un servicio de alta calidad a sus pasajeros, brindando acceso a importantes centros económicos y culturales en Estados Unidos.

Embed - First look: Copa Airlines lands at RDU