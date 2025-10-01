miércoles 1  de  octubre 2025
DICTAMEN

Corte Suprema de EEUU permite seguir en su cargo a gobernadora de Reserva Federal

La Corte rehusó aprobar la solicitud de despido presentada por el presidente Donald J. Trump, e informó que comenzará a examinar el caso no antes de enero de 2026

La miembro del Comité Monetario Regulador de la Reserva Federal, Lisa Cook.

SAUL LOEB / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

La Corte Suprema estadounidense dictaminó este miércoles que Lisa Cook, una de las gobernadoras de la Reserva Federal de Estados Unidos, a la que Donald Trump quiere destituir, puede permanecer en su cargo por el momento.

La Corte rehusó aprobar la solicitud de despido urgente presentada por Trump, e informó que comenzará a examinar el caso no antes de enero de 2026.

Trump consideraba que tenía la potestad de destituir a la gobernadora sin demora.

El presidente la acusa de haber mentido a bancos cuando solicitó préstamos inmobiliarios personales, ya que presentó dos viviendas como residencias principales.

Primera mujer negra gobernadora de la Fed, nombrada por el demócrata Joe Biden, Lisa Cook llevó inmediatamente el caso a la justicia para permanecer en su puesto.

Lisa Cook envuelta en fraude hipotecario

La Casa Blanca intentó impedirle participar en la reunión de política monetaria que se celebró a mediados de septiembre, sin éxito.

El caso plantea la cuestión de los límites del poder presidencial sobre una institución que dirige la política monetaria del país y fija las tasas de interés.

Los mandatos de los gobernadores son deliberadamente largos (14 años). En el caso de Cook es hasta 2038.

La ley especifica que Trump puede destituir a un gobernador en caso de "motivo válido", una expresión que la jurisprudencia generalmente asocia con la demostración de la existencia de faltas graves o malversaciones.

Los abogados de Cook consideran que la cuestión de los préstamos inmobiliarios es un "pretexto" para liberar un puesto en la cima de la Fed, donde Donald Trump quisiera colocar a un aliado.

FUENTE: Con información de AFP.

