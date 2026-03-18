Costa Rica ordena salida de personal diplomático en Cuba

El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, habla durante una conferencia de prensa en la casa presidencial en San José.

El economista y exministro de finanzas Rodrigo Chaves asumió como presidente de Costa Rica por un mandato de cuatro años centrado en revitalizar uno de los países latinoamericanos. Las economías más estables de Estados Unidos.

SAN JOSÉ.- El gobierno de Costa Rica anunció este miércoles el cierre de su embajada en La Habana y solicitó a las autoridades del régimen de Cuba retirar a su personal diplomático acreditado en territorio costarricense, en una decisión que San José justificó por el deterioro de los derechos humanos y el aumento de la represión contra opositores en la isla.

El canciller costarricense, Arnoldo André Tinoco, informó que la medida responde a la preocupación del gobierno por la situación política y social que atraviesa Cuba bajo el sistema comunista.

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“Hemos tomado la decisión de proceder con el cierre de la embajada de Costa Rica en la República de Cuba. De igual forma, hemos solicitado a la cancillería cubana retirar a su personal diplomático de la embajada en San José, con excepción de los funcionarios consulares”, declaró el ministro.

Presión regional

La decisión se produce en un contexto de creciente presión regional contra el régimen cubano y coincide con la política de firmeza impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuya administración ha intensificado las sanciones y el cerco energético sobre la isla.

Costa Rica se suma así a otras acciones recientes en la región. El pasado 4 de marzo, Ecuador expulsó al embajador cubano en Quito, Basilio Gutiérrez, tras acusarlo de injerencia en asuntos políticos internos y de participar en actividades que las autoridades ecuatorianas calificaron como desestabilizadoras.

El presidente costarricense, Rodrigo Chaves, argumentó que su gobierno observa con “profunda preocupación” el deterioro sostenido de los derechos humanos en Cuba, así como el incremento de la represión contra ciudadanos, activistas y opositores al régimen.

Chaves: “El comunismo debe ser erradicado del continente”

Durante declaraciones ante la prensa, Chaves adoptó un tono particularmente crítico hacia el sistema político cubano y afirmó que el comunismo debe desaparecer del hemisferio.

El mandatario sostuvo que Costa Rica no reconoce la legitimidad del régimen comunista en la isla debido al trato que —según afirmó— reciben los ciudadanos cubanos.

“Costa Rica no reconoce la legitimidad del régimen comunista de Cuba, en vista del maltrato, la represión y las condiciones indignas en las que mantienen a los habitantes de esa isla hermosa”, expresó. “Costa Rica no reconoce la legitimidad del régimen comunista de Cuba, en vista del maltrato, la represión y las condiciones indignas en las que mantienen a los habitantes de esa isla hermosa”, expresó.

El gobernante agregó que, a su juicio, el continente americano debe avanzar hacia la erradicación de los sistemas comunistas.

“Hay que limpiar al hemisferio de comunistas”, declaró el presidente costarricense, quien se encuentra próximo a concluir su mandato.

La decisión de San José marca un nuevo episodio de tensión diplomática en la región y refleja el creciente aislamiento internacional del régimen cubano en medio de denuncias persistentes por violaciones a los derechos humanos y restricciones a las libertades políticas.

FUENTE: Con información de AFP