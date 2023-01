Crean ONG para organizar a la diáspora venezolana

CARACAS.- El exministro venezolano Humberto Calderón Berti presentó en Madrid el Movimiento Ciudadano Venezolanos por el Mundo, una organizacion sin fines de lucro cuyo propósito es el de organizar a la diáspora del país sudamericano para "tratar de influir no solo en Venezuela sino también en los países que han recibido a los migrantes venezolanos".

Calderón Berti insistió en que los venezolanos que están fuera de su país deben prepararse para cuando se produzca el retorno de la democracia. "La reconstrucción va a ser una tarea gigantesca. A Venezuela hay que reconstruirla. Para ellos vamos a tener que abrir las fronteras a la inversión privada. También tenemos que contar con la comunidad internacional para que entiendan lo que está pasando", señaló.

Subrayó que para reconstruir Venezuela será necesaria la comunidad internacional. Cree que la crisis de Venezuela afecta a otros países.

"El problema nuestro no es solo de los venezolanos. Venezuela es un país secuestrado por los cubanos, los rusos, los iraníes y los chinos. Si estamos organizados, tenemos una mayor importancia. Lo que están pasando los venezolanos no es fácil. Han muerto decenas cruzando el páramo de Berlín", dijo.

Y añadió que "lo que reclamamos es que los ciudadanos venezolanos que están afuera tengan los mismos derechos que los que están adentro. Hay grupos políticos que no están a favor de que nosotros votemos. Ese es un derecho que tenemos y hay que exigirlo".

Para Calderón Berti los jóvenes deben saber cómo era la Venezuela antes del chavismo. “Uno de los mayores esfuerzos que tenemos que hacer con los jóvenes es que conozcan la Venezuela de antes. Los jóvenes no han vivido otra cosa que no sea esto. No tienen punto de comparación”.

Al mismo tiempo, recordó que Venezuela recibió a miles migrantes de distintas nacionalidades en tiempos de democracia. "Un país se construye con solidaridad, con tolerancia. Con inclusión social y en esto juega un rol fundamental la diáspora", expresó.

