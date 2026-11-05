El régimen cubano detiene a dos Damas de Blanco y libera a la periodista Yoani Sánchez

LA HABANA -- El régimen cubano detuvo a la reconocida periodista Yoani Sánchez y las Damas de Blanco, Berta Soler Fernández y María Cristina Labrada. Sánchez ya fue liberada, pero de Soler y Labrada se desconoce su paradero.

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) denunció la detención de Dos Damas de Blanco, Berta Soler Fernández y María Cristina Labrada.

CUBA PRESENTE Una bandera cubana lleva el grito de "Patria y Vida" al salar de Uyuni

El organismo informó que fueron aprehendidas en la vía pública en horas de la mañana de este jueves y hasta el momento se desconoce a dónde fueron trasladadas, de acuerdo con la denuncia publicada por Lourdes Esquivel.

“Desde el OCDH condenamos enérgicamente esta ola represiva contra periodistas y activistas en Cuba. Exigimos información inmediata sobre el paradero de Soler y Labrada, su liberación y el cese de estas violaciones de derechos humanos”, se señala en la página oficial de la ONG.

Mientras que el esposo de Soler, el también disidente Ángel Moya, ella y María Cristina Labrada, informó que “fueron detenidas en plena calle cuando ambas salían de la casa”, que sirve de sede al movimiento opositor.

“No sabemos a dónde las llevaron”, añadió Moya.

Soler, de 63 años de edad, y cuya organización fue galardonada en 2005 con el premio Sájarov de derechos humanos, concedido por el Parlamento Europeo, ha sufrido frecuentes detenciones breves y confinamiento domiciliario por su activismo.

El movimiento surgió en 2003, tras el encarcelamiento de 75 opositores cubanos en una ola represiva conocida como la “Primavera Negra”. Sus integrantes visten de blanco como símbolo de protesta pacífica.

"Exigimos que las autoridades cubanas liberen inmediata e incondicionalmente a todas las personas que mantienen detenidas únicamente por ejercer su libertad de expresión y garanticen el derecho a informar sin represalias", añadió Amnistía Internacional.

Sánchez agradece solidaridad

Yoani Sánchez, una de las figuras más conocidas del periodismo independiente en Cuba, anunció que está en libertad tras su "detención arbitraria" por unas horas este jueves en La Habana.

“Acabo de llegar a casa, gracias a todos por la solidaridad y la difusión de la detención arbitraria que sufrirá esta mañana. Ese apoyo fue el que logró descorrer los cerrojos y abrir los barrotes”, escribió Sánchez en la red X.

Sánchez es fundadora y directora del medio 14y medio y la denuncia de su detención la hizo el periódico digital.

La periodista cubana ganó en 2008 el Premio Ortega y Gasset, uno de los principales galardones del periodismo en español, y fue incluida ese mismo año por la revista estadounidense Time entre las 100 personas más influyentes del mundo.

FUENTE: Con información de AFP