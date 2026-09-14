Crimen organizado se expande en Latinoamérica y amenaza democracia, según informe

En esta vista aérea, bomberos extinguen un autobús en llamas incendiado por grupos del crimen organizado en respuesta a un operativo en Jalisco para detener a un objetivo de seguridad de alta prioridad, en una de las principales avenidas de Zapopan, estado de Jalisco, México, el 22 de febrero de 2026.

Elementos de la Policía Nacional inspeccionan el lugar de una explosión, que el gobierno ecuatoriano atribuye al crimen organizado, en el sur de Guayaquil, Ecuador, el 14 de agosto de 2022. Cinco personas murieron y otras 16 resultaron heridas por una explosión en Guayaquil, que el Gobierno ecuatoriano atribuye a crimen organizado que azota al país, informaron autoridades y organismos de socorro.

Uno de los vehículos incendiados por el crimen organizado en los hechos violentos registrados de Baja California, estado fronterizo con Estados Unidos.

COPENHAGUE -- La extensión del crimen organizado y su penetración en la sociedad constituyen una amenaza para la democracia en América Latina, la región más polarizada del mundo, señaló este martes en su informe anual el Instituto para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional).

El estudio constata el carácter cada vez más transnacional del crimen organizado y su creciente impacto más allá de la seguridad, lo que incluye desde la política hasta la economía y las estructuras sociales, volviéndose una preocupación fundamental.

“Se ha convertido en un tema prioritario en lugares donde no lo era. Ha pasado a ser el tema más importante del debate en lugares como Uruguay, como Chile, como Costa Rica, como Ecuador, que eran países históricamente con niveles bastante bajos de violencia y donde eso no era un tema", explicó en conversación telefónica el secretario general de IDEA Internacional, el costarricense Kevin Casas-Zamora.

Casas-Zamora advierte de que este fenómeno plantea el riesgo de la “captura del Estado”. “No es un tumor que puedes operar y sacar, es como una infección generalizada del cuerpo social que cada vez se va volviendo más difícil de enfrentar porque está metida en el tejido social”, dijo.

La región más polarizada del mundo

Esta organización con sede en Estocolmo resalta en su estudio que América Latina se ha convertido en la región con mayor polarización en el mundo, debido a un rápido aumento en la última década.

El diálogo democrático se ha visto erosionado por cuestiones como la economía, la inmigración y la inseguridad, además del éxito creciente de “políticos antisistema” que sacan provecho de “narrativas basadas en una identidad divisoria y políticas de nosotros contra ellos”, resalta el estudio.

Como ejemplo, el informe cita a Bolivia y a Perú, donde esa polarización “tóxica” ha llevado a un conflicto social y volátil.

La polarización, combinada con sistemas de partidos mal articulados, dificulta que se puedan alcanzar acuerdos amplios para resolver los problemas, lo que genera a su vez “una enorme y creciente demanda de hombres fuertes”, sostiene Casas-Zamora.

“El liderazgo de los hombres fuertes en este momento resulta muy atractivo en América Latina porque hay una gran exasperación con la incapacidad de los sistemas democráticos que no tienen partidos y que están polarizados. Hay una gran exasperación porque no son capaces de resolver los problemas de la gente”, afirmó Casas-Zamora.

América Latina se mantiene en una situación relativamente estable a pesar de los problemas, con focos de deterioro claros como El Salvador, Nicaragua y Perú, pero también con mejoras en muchos indicadores en otros países como Brasil, Guatemala y Honduras.

El informe resalta que Estados Unidos ha experimentado un retroceso acusado, situándose al nivel más bajo en décadas, una situación que influye en el panorama global y, particularmente, en América Latina.

FUENTE: Con información de EFE