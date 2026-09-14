Corte Suprema investiga al senador izquierdista Iván Cepeda por financiamiento irregular en primarias

El candidato presidencial colombiano del partido Pacto Histórico, Iván Cepeda, durante una conferencia de prensa en Bogotá, el 1 de junio de 2026, un día después de las elecciones presidenciales.

BOGOTÁ.- La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia de Colombia abrió este lunes una investigación contra el senador y excandidato presidencial izquierdista Iván Cepeda por presuntas irregularidades en el financiamiento de las primarias de su partido, el Pacto Histórico, en octubre de 2025.

"El despacho ordenó de oficio la práctica de varias pruebas y declaraciones”, señaló la Corte en comunicado.

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En este caso, se trata de una investigación previa que es la etapa inicial del proceso, en la que se recopila información y se determina si existen elementos suficientes para abrir una investigación formal. En esta etapa no hay imputación de cargos ni una declaración de responsabilidad.

Las denuncias contra Cepeda se centran en dos cifras. La primera es de 116 millones de pesos (cerca de $ 37,454.50) asociados a Javier Antonio Pérez Páez, un monto que superaría el tope permitido para las donaciones de una persona natural.

La segunda cifra investigada son 609 millones de pesos ($196,647.14) registrados a nombre de Samat Publicidad S.A.S., una empresa de Barranquilla. Existe la prohibición a las empresas de donar recursos para campañas electorales.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) ya había revisado eso, descartó irregularidades y cerró de manera definitiva la actuación. La decisión quedó registrada en la Resolución 3880 del 18 de agosto de 2026. De acuerdo con el organismo comicial, no se probó que Javier Pérez Páez ni Samat Publicidad hubieran realizado donaciones a la campaña.

El senador Iván Cepeda fue derrotado por poco poco más de 200.000 votos, en el balotaje presidencial del 21 de junio, por el candidato derechista Abelardo de la Espriella.

Llamado a la resistencia

El pasado 7 de agosto, cuando Abelardo De la Espriella asumió la presidencia de Colombia, Iván Cepeda llamó a la resistencia.

“Abelardo De la Espriella pasa de ser un extorsionista de narcotraficantes a ser un extorsionado de los Estados Unidos”, señaló Cepeda, durante un acto público. Allí se refirió a supuestas cuentas que el mandatario ·tiene pendiente con la justicia de ese país”.

Además, consideró a De la Espriella un presidente “ilegítimo” y dijo la nacionalidad estadounidense del presidente lo obliga a anteponer los intereses norteamericanos a los de Colombia.

FUENTE: Con información de Europa Press/Caracol Radio