miércoles 1  de  octubre 2025
INFORME

Crisis en Cuba: se registran 1,121 protestas y denuncias durante septiembre

El Observatorio Cubano de Conflictos detalló que la tensión social en la isla va en incremento debido a la agudización de las condiciones en las que se vive

Mendigo en Cuba.&nbsp;

Mendigo en Cuba. 

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El Observatorio Cubano de Conflictos (OCC) ha reportado un aumento en la presión social y el descontento contra el régimen cubano. En septiembre de 2025, el OCC registró 1,121 protestas, denuncias y acciones cívicas, superando el récord histórico del mes anterior.

Lee además
cobardia y traicion de cuba comunista: no entraremos en guerra contra eeuu, ni por venezuela
OPINIÓN

Cobardía y traición de Cuba comunista: no entraremos en guerra contra EEUU, ni por Venezuela
Foto referencial. Mujer en una de las edificaciones de La Habana. 
REPORTAJE

Cuba: Hoteles de lujo para turistas y contenedores como solución al déficit de viviendas

El enojo ciudadano está motivado principalmente por la crisis en los servicios públicos. Los apagones prolongados y la falta de agua corriente encabezaron las críticas, situando la categoría "Otros servicios públicos" en el segundo lugar, con 245 denuncias.

El país sufrió el segundo apagón total del año. En este contexto, ocurrió una protesta masiva en Gibara, Holguín, además de otros cacerolazos y bloqueos de calles a lo largo del país. La represión también se intensificó, escalando al tercer lugar con 152 actos, incluyendo la condena a cuatro años y medio de prisión para un hombre que grabó una cola de gas licuado en Santiago de Cuba.

La inseguridad ciudadana se ubicó como la cuarta preocupación, con 121 protestas y denuncias, superando incluso a la crisis de alimentación y salud. Los reportes de cubanos muertos por violencia social o criminal sumaron 21 fallecidos en el mes, junto con 17 reportes de personas desaparecidas. La situación muestra la pérdida de seguridad en la vida cotidiana.

Además, el informe destaca el impacto social de la emigración masiva, que ha visto a más de un millón de cubanos abandonar el país en los últimos tres años, dejando un vacío, especialmente entre los profesionales jóvenes.

Los desafíos al Estado policial regresaron al primer lugar en el registro con 323 casos, que incluyen 16 protestas físicas —como bloqueos de calles— y grafitis antigubernamentales y sabotajes a propiedades del Estado. Estas acciones contestatarias representan el 68% de las denuncias vinculadas a Derechos Civiles y Políticos.

Mientras la población enfrenta esta situación, la escasez de alimentos sigue siendo crítica: siete de cada diez cubanos han dejado de desayunar, almorzar o comer por falta de dinero o alimentos, según el informe 2025 del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), sobre el Estado de los Derechos Sociales en Cuba. En los mayores de 70 años, esta cifra asciende a ocho de cada 10.

A medida que se agudiza esta nueva crisis también se observa un incremento en la cantidad de personas enajenadas deambulando por las calles de pueblos y ciudades. Montones de adolescentes, adultos jóvenes, personas de mediana edad o ancianos de ambos sexos vagan sin rumbo fijo o echados en el suelo, mostrando problemas mentales o el efecto del alcohol y las drogas.

El Informe del OCDH también reveló que el 89% de las familias cubanas vive en pobreza extrema. Agrega, además, que después de los apagones, la alimentación es la segunda mayor preocupación para los cubanos, entre los que solo una cuarta parte no ha tenido problemas de acceso a la comida.

Las conclusiones del OCDH fueron ratificadas por las 75 protestas y denuncias recibidas por el OCC en septiembre.

FUENTE: Redacción

Temas
Te puede interesar

Venezuela, Cuba y Nicaragua, fuera de la Cumbre de las Américas

EEUU emite alerta por chikungunya en Cuba

Oleaje y calor marcan el martes en el sur de Florida por la influencia ciclónica

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Al atardecer, una pantalla de televisión muestra la transmisión en vivo del recuento de votos de la votación del Senado para mantener la financiación del gobierno en el Capitolio de Washington, D.C., el 30 de septiembre de 2025, horas antes de la entrada en vigor del cierre parcial del gobierno. 
shutdown

EEUU se dirige a un cierre administrativo del gobierno. ¿Qué esperar?

El secretario de Estado y Asesor de Seguridad Nacional Marco Rubio y el asesor presidencial y subjefe de gabinete Stephen Miller el 14ABR24. De espaldas, Steven Cheung, director de Comunicaciones de la Casa Blanca. 
Informe Otálvora

Cambios políticos internos en EEUU reorientan su enfoque sobre Venezuela... y el continente

Vista nocturna del Congreso de EEUU.
CONGRESO

Gobierno de EEUU en parálisis presupuestaria, sin solución a la vista

El líder de la mayoría republicana en el Congreso federal, John Thune, habla a periodistas en el Capitolio en Washington.
PRESUPUESTO FEDERAL

El chantaje en el Congreso en busca del cierre parcial del gobierno

Los dictadores de Nicaragua, Venezuela y Cuba, Daniel Ortega, Nicolás Maduro y Miguel Díaz-Canel tienen sanciones de EEUU. 
POLÍTICA

Venezuela, Cuba y Nicaragua, fuera de la Cumbre de las Américas

Te puede interesar

Vista nocturna del Congreso de EEUU.
CONGRESO

Gobierno de EEUU en parálisis presupuestaria, sin solución a la vista

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
La comisionada del condado de Miami-Dade, Natalie Milian Orbis, la alcaldesa Daniella Levine Cava, el director de operaciones del condado, Jimmy Morales, y el director ejecutivo de MIA, Ralph Cutié, con el cheque de $94 millones de la FAA.
MÁS RECURSOS

MIA recibe $94 millones en fondos federales para modernización, la mayor asignación del país

Inmigrantes arrestados en el centro de la Florida.
INMIGRACIÓN

Operación de ICE en Florida culmina con más de 400 inmigrantes arrestados

James Uthmeier, fiscal general de Florida, en rueda de prensa. 
TRAS LAS REJAS

Florida: Desarticulan red especializada en robar detectores de humo en The Home Depot

Manuel Morales, jefe de la Policía de Miami, y el opositor cubano Orlando Gutiérrez-Boronat.
INTIMIDACIÓN

Canal vinculado al régimen cubano amenaza a jefe de la Policía de Miami y a líder opositor