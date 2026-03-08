domingo 8  de  marzo 2026
ONU pide a Cuba informar sobre el paradero de sobrevivientes del tiroteo a la lancha

La petición se refiere a Conrado Galindo Sariol, Cristian Ernesto Acosta Guevara, Leordán Enrique Cruz Gómez, Amijail Sánchez González y Roberto Álvarez Ávila y José Manuel Rodríguez Castelló

Imagen referencial.

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LA HABANA.- El Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la Organización de Naciones Unidas requirió al régimen de Cuba que “informen sin demora el paradero de cinco sobrevivientes” del incidente que involucró a una lancha registrada en la Florida y una unidad de las Tropas Guardafronteras cubanas.

Según el reporte de las autoridades cubanas, son cinco las personas que murieron a consecuencia de la abatida de la patrulla marítima cubana al interceptar la embarcación en las cercanías de Cayo Falcones, en la costa de Villa Clara, reseña el portal web Martí Noticias

De acuerdo con el régimen, en la lancha viajaban diez personas, varias de ellas cubanas residentes en Estados Unidos. Cuatro murieron en el lugar y una quinta falleció posteriormente por las heridas.

La organización Cubalex había presentado una solicitud de Acción Urgente ante el CED, en relación con las personas que se conoce que sobrevivieron al enfrentamiento y cuyos familiares desconocen dónde y cómo se encuentran, si privadas de libertad o ingresadas en centros de salud.

La petición, registrada bajo los expedientes AU No. 2240/2026 a 2244/2026, se refiere a los nacionales cubanos Conrado Galindo Sariol, Cristian Ernesto Acosta Guevara, Leordán Enrique Cruz Gómez, Amijail Sánchez González y Roberto Álvarez Ávila y José Manuel Rodríguez Castelló.

En la documentación enviada al CED, Cubalex aseguró que “familiares y representantes legales de estas personas intentaron obtener información sobre su paradero en hospitales, unidades policiales y otras instituciones estatales, sin recibir confirmación oficial sobre su ubicación o estado de salud”.

Tras la petición de centro de asesoría legal, el CED envió una comunicación oficial al Estado cubano solicitando “medidas inmediatas para localizar a las personas desaparecidas” y le dio de plazo hasta el próximo 19 de marzo para responder e informar sobre las acciones adoptadas.

“El Comité requirió a las autoridades cubanas que informen sin demora el lugar exacto donde se encuentran, la autoridad que ordenó su detención, los cargos que existirían en su contra y los fundamentos legales de su privación de libertad”, precisó Cubalex en un comunicado de prensa.

La agencia de la ONU también solicitó a la dictadura cubana “detalles sobre la fecha, hora y lugar de la detención, la autoridad que controla su custodia, su estado de salud y cualquier traslado que haya tenido lugar entre centros de detención o instituciones médicas”, agregó Cubalex.

En Estados Unidos, autoridades de Florida iniciaron indagaciones paralelas para esclarecer los hechos y determinar el origen y propósito del viaje de la lancha, que según reportes había sido previamente reportada como robada en los Cayos de Florida.

FUENTE: Con información de Martí Noticias

