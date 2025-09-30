martes 30  de  septiembre 2025
Venezuela, Cuba y Nicaragua, fuera de la Cumbre de las Américas

Los tres regímenes dictatoriales fueron excluidos nuevamente del foro hemisférico, en una decisión que busca garantizar el éxito del encuentro

Los dictadores de Nicaragua, Venezuela y Cuba, Daniel Ortega, Nicolás Maduro y Miguel Díaz-Canel tienen sanciones de EEUU.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

SANTO DOMINGO - Venezuela, Cuba y Nicaragua fueron nuevamente excluidos de la lista de países invitados a la Cumbre de las Américas, que se celebrará en República Dominicana durante la primera semana de diciembre, según informó este martes el país organizador.

La decisión sigue la misma línea de la edición anterior, realizada en Los Ángeles en el 2022, cuando los tres países fueron marginados por ser señalados como regímenes dictatoriales.

El mediocampista venezolano #10 Telasco Segovia y el delantero brasileño #07 Vinicius Jr luchan por el balón durante el partido de fútbol de las eliminatorias sudamericanas de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Venezuela y Brasil en el estadio Monumental en Maturín, estado Monagas, Venezuela, el 14 de noviembre de 2024. 
Venezuela inicia nuevo ciclo con Vizcarrondo como interino: lista de convocados para los amistosos de octubre
cobardia y traicion de cuba comunista: no entraremos en guerra contra eeuu, ni por venezuela
Cobardía y traición de Cuba comunista: no entraremos en guerra contra EEUU, ni por Venezuela

El gobierno dominicano, que ejerce desde 2023 la presidencia pro tempore de la Cumbre, justificó la exclusión alegando que responde a un criterio “estrictamente multilateral” en un escenario de polarización política, con el fin de garantizar “el éxito del encuentro” y una participación amplia de los países del continente.

“Favorece la mayor convocatoria y asegura el desarrollo del foro”, destacó un comunicado oficial emitido en Santo Domingo.

Desde La Habana, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, reaccionó en la red X calificando la decisión como una imposición de Washington sobre República Dominicana y advirtió que una cumbre “construida sobre la exclusión y coerción está condenada al fracaso”.

"Postura regional"

Las autoridades dominicanas, sin embargo, precisaron que mantienen relaciones bilaterales diferenciadas con cada uno de los tres regímenes.

Con Cuba, ininterrumpidas; con Nicaragua, “cordiales”; y con Venezuela, suspendidas desde las denuncias de fraude en las elecciones presidenciales de 2018 y 2024, desconocidas por la oposición y por buena parte de la comunidad internacional.

"El gobierno dominicano no ha reconocido la legitimidad de las últimas dos elecciones presidenciales celebradas allí", indicaron en referencia a Venezuela.

La exclusión de los regímenes de Caracas, La Habana y Managua reafirma la posición regional e internacional de que estos regímenes no cumplen con estándares democráticos y se mantienen aislados en los principales foros hemisféricos.

FUENTE: Con información de AFP

Personas detenidas por su señalada vinculación a una red de fraude vehicular.
Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EEUU realizan operativos contra migrantes irregulares. 
El presidente Donald Trump habla con periodistas en la Sala Roosevelt de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 22 de septiembre de 2025.
Las autoridades buscan recapturar a James Edward Daniels.
Altos mandos militares reunidos en Cuántico, Virginia.
Al atardecer, una pantalla de televisión muestra la transmisión en vivo del recuento de votos de la votación del Senado para mantener la financiación del gobierno en el Capitolio de Washington, D.C., el 30 de septiembre de 2025, horas antes de la entrada en vigor del cierre parcial del gobierno. 
Los dictadores de Nicaragua, Venezuela y Cuba, Daniel Ortega, Nicolás Maduro y Miguel Díaz-Canel tienen sanciones de EEUU. 
El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump dialoga con el presidente ejecutivo de Pfizer Albert Bourla.
El líder de la mayoría republicana en el Congreso federal, John Thune, habla a periodistas en el Capitolio en Washington.
El secretario de Estado y Asesor de Seguridad Nacional Marco Rubio y el asesor presidencial y subjefe de gabinete Stephen Miller el 14ABR24. De espaldas, Steven Cheung, director de Comunicaciones de la Casa Blanca. 
