Cuba: Al menos 39 periodistas hostigados en el Día Internacional de los DDHH

Datos aportados por el ICLEP indica que los periodistas vivieron una jornada llena de detenciones, amenazas, arrestos, citaciones, cortes de internet y amedrentamiento , hechos que ya se han vuelto costumbre en un país donde no es posible ejercer el periodismo de manera independiente.

La periodista de Cubanet Camila Acosta y el escritor Ángel Santiesteban fueron sitiados en su vivienda en La Habana, desde el pasado 8 de diciembre, por un operativo conjunto de la Seguridad del Estado y la policía que les impidió salir a la calle. Santiesteban también fue víctima del corte de internet por datos móviles desde el día nueve.

Por su parte, el periodista José Luis Tran fue insultado y amenazado por parte de la policía política del régimen en la localidad de Camagüey.

“En tono de amenaza, chantaje y en voz alta me dijo que ‘si te pones a inventar cualquier cosa te voy a desaparecer’. Además, expresó que si me veían en alguna plaza, parque o en calles concurridas o transitables de personas iban a mandar a una patrulla y llevarme preso. Según él, ‘ellos me estaban observando durante todo el día’, publicó Tan en su perfil de Facebook.

Un patrón de la dictadura en Cuba

Los profesionales de la comunicación Henry Constantín, director del medio camagüeyano La Hora de Cuba y Yunia Figueredo en La Habana, reportera de ADNCuba, vivieron momentos de tensión debido a estar incomunicados y con vigilancia por parte de la policía política.

El reportero de Diario de Cuba Boris González tampoco tuvo conexión desde el 9 de diciembre y en la mañana del día 10 recibió una llamada telefónica de un represor de la Seguridad del Estado que lo amenazó con represalias si salía de su casa, informó su esposa Juliette Fernández al Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP).

Yoani Sánchez, directora del diario digital 14ymedio y Reinaldo Escobar, editor jefe, también denunciaron tener vigilancia en los bajos de su vivienda en La Habana e interrumpida la conexión a internet.

Mabel Páez, directora del medio comunitario “El Majadero de Artemisa”, fue visitada por el jefe del sector de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), Alexis, y otro oficial. Le aseguraron que sería vigilada de cerca, prohibiéndole salir de su vivienda por cualquier motivo. Además, la amenazaron con consecuencias si continuaba publicando fotos del maltrato físico que sufrió hace dos años, según informó la periodista a la dirección general del ICLEP.

En fechas significativas, como el Día de Internacional de los Derechos Humanos, el régimen dictatorial de Miguel Díaz-Canel arremete contra la libertad de prensa y la sociedad civil. El 10 de diciembre del año 2022 el ICLEP registró amenazas y tratos hostiles contra 19 periodistas destacándose hechos como detenciones arbitrarias, arrestos domiciliarios y cortes de internet.

