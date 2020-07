Cuba: Bloguero oficialista pide enviar médicos a Miami

Sánchez que trabaja para la Oficina de Informatización de la Sociedad cubana y fue presidente del Instituto del Libro, obvió las acusaciones que pesan sobre las brigadas médicas cubanas, las cuales han sido denunciadas ante órganos internacionales de derechos humanos como “trata de personas” o “una forma de esclavitud moderna”, teniendo en cuenta que esos profesionales solo perciben alrededor de un 25% de los ingresos que recibe el régimen cubano por el pago de esos servicios en los países a donde es enviado en personal de salud de la isla.

De inmediato, los usuarios de Twitter reaccionaron a la solicitud del bloguero. “A ver… es que no paran de hacer el ridículo con sus comentarios… en esta ciudad están los que se fueron y no quieren NADA del Gobierno de Cuba, no se quiere(n) y no se necesita(n) médicos, ya no cubanos, ni de ningún otro lugar, porque hay recursos y medidas de contingencia…”, escribió el usuario identificado como Lejano.

https://twitter.com/iroelsanchez/status/1282851547723046913 Sumo mi voz a quienes viendo la grave situación con la Covid-19 en #Miami, donde viven tantos cubanos, exigen a las autoridades de esa ciudad permitir al Contingente Henry Reeve brindar asistencia médica alos que allí están siendo afectados por la pandemia. — Iroel Sánchez (@iroelsanchez) July 14, 2020

Por su parte, JRL aprovechó la fecha para recordarle a Sánchez el aniversario de uno de los peores crímenes del régimen cubano. “Este día (13) de julio en 1994, Fidel y Raúl Castro ordenaron el hundimiento del remolcador 13 de Marzo, que dejó 37* personas fallecidas, entre ellas al menos varios niños de entre seis meses y 12 años de edad!”, apuntó.

El mensaje del bloguero oficialista fue compartido por cuentas de instituciones estatales cubanas y por Mariela Castro Espín, la directora del Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex) e hija del general Raúl Castro Ruz.

Además del Gobierno de Estados Unidos, varias relatorías de Naciones Unidas han mostrado preocupación por las condiciones de trabajo de los médicos cubanos exportados por el régimen de La Habana al extranjero.

El Gobierno de la Isla, por su parte, se ha mantenido enviando a sus profesionales de la salud al extranjero durante la pandemia de coronavirus, en un intento por limpiar la imagen y activar una de sus principales fuentes de ingreso.

* Otras versiones indican que el número de víctimas fatales llegó a 41.