jueves 12  de  marzo 2026
ANÁLISIS

El "Team Asere" y la realidad de un país

Cuba, país que nunca había quedado fuera en la primera ronda de un Clásico Mundial de Béisbol, fracasó de forma rotunda en la edición de 2026

Los jugadores Yoelquis Guibert (izquierda) y Yoel Yanqui, de la selección de Cuba, durante una práctica del equipo en La Habana, el 29 de enero de 2026.

Los jugadores Yoelquis Guibert (izquierda) y Yoel Yanqui, de la selección de Cuba, durante una práctica del equipo en La Habana, el 29 de enero de 2026.

YAMIL LAGE / AFP
Por Iván Pedraza

El calendario competitivo del equipo de Cuba de béisbol llegó a su fin tras la derrota frente a Canadá, un resultado que para muchos especialistas y aficionados no fue sorpresa. Sin embargo, más allá del marcador, el análisis debe ir mucho más profundo para entender las causas del constante deterioro del béisbol cubano en la escena internacional.

El país atraviesa uno de los momentos más complejos de su historia reciente en términos sociales y económicos, y el deporte nacional no escapa a esa realidad. Durante décadas, el béisbol fue símbolo de orgullo e identidad para los cubanos, pero hoy refleja también las fracturas de un sistema que ha perdido la capacidad de competir al más alto nivel.

Lee además
El mánager Mark DeRosa #9 del equipo de Estados Unidos se prepara para un partido de exhibición contra los Gigantes de San Francisco en el Estadio Scottsdale el 3 de marzo de 2026 en Scottsdale, Arizona. 
Béisbol

DeRosa admite que no entendía el escenario de clasificación de Estados Unidos en el Clásico Mundial
Abraham Toro #31 del equipo de Canadá celebra una victoria de 7-2 contra el equipo de Cuba después del partido del Clásico Mundial de Béisbol 2026 en el Estadio Hiram Bithorn
BÉISBOL

Canadá elimina a Cuba en el Clásico Mundial de Béisbol y avanza a cuartos de final

Diversas decisiones políticas y administrativas han marcado el rumbo del deporte en la isla. Restricciones, conflictos con jugadores que decidieron emigrar y una estructura deportiva rígida han provocado que Cuba no pueda contar con una gran parte del talento que actualmente brilla en las Grandes Ligas. El resultado es evidente: mientras otras selecciones llegan a los torneos internacionales con lo mejor de su talento disponible, Cuba continúa compitiendo con limitaciones que afectan directamente su rendimiento.

A esto se suman problemas de planificación y dirección deportiva. En eventos donde el nivel competitivo es cada vez más alto, la improvisación y la falta de adaptación a las dinámicas del béisbol moderno pasan factura. El béisbol actual exige preparación, análisis y decisiones basadas en el rendimiento presente, no únicamente en la trayectoria o en el peso histórico de determinados jugadores.

Más allá del deporte

Para muchos aficionados, el problema trasciende lo deportivo. Consideran que el béisbol es apenas un reflejo de la realidad nacional: un país que necesita cambios profundos para recuperar su potencial en todos los ámbitos.

En esa visión, un futuro diferente para Cuba implicaría también un futuro distinto para su deporte. Un escenario donde todos los peloteros cubanos, sin importar dónde jueguen o por qué dejaron la isla, puedan representar a su país. Donde el talento, que nunca ha dejado de existir, vuelva a reunirse bajo una misma bandera.

Tal vez entonces regresen los grandes momentos del béisbol cubano: los estadios llenos, los jonrones que hacían vibrar a la afición y las medallas en lo más alto del podio. Pero, sobre todo, regresaría la esperanza de que el deporte vuelva a ser un motivo de orgullo para toda una nación.

Temas
Te puede interesar

Poder de Pasquantino hace historia, clasifica a Italia y elimina a México del Clásico Mundial de Béisbol

República Dominicana somete a Venezuela y finaliza en la cima de su grupo en el Clásico Mundial

Así se jugarán los cuartos de final del Clásico Mundial

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, afirmó este jueves en su primer mensaje a la nación que el estrecho de Ormuz debe permanecer cerrado”. “El Estrecho de Ormuz debe permanecer cerrado”, dijo la nueva máxima autoridad política y religiosa de Irán en un comunicado leído por una presentadora en la televisión estatal. 
PRIMER MENSAJE

El nuevo líder supremo de Irán desafía a EEUU y pide cerrar Ormuz

Jane Castor, alcaldesa de Tampa.
PLAZO PERENTORIO

Fiscal de Florida amenaza con destituir a alcaldesa de Tampa por políticas migratorias

Panelistas y organizadores del foro “Quo Vadis Cuba 2026”, en Miami
TRANSICIÓN CUBANA

Expertos analizan en Miami "Quo Vadis Cuba"

Imagen de uno de los edificios en Beirut impactados por misiles de las fuerzas de Israel en su respuesta a las acciones de Hezbolá.
DEFENSA

Israel "tomará territorio" en Líbano si continúan ataques de Hezbolá

Pleno de la Comisión de Miami.
MEDIO AMBIENTE

Miami aprueba eliminar plásticos de un solo uso en propiedades municipales

Te puede interesar

Miami-Dade cuenta con más de 470 escuelas públicas.
ESCUELAS PÚBLICAS

Miami-Dade inicia la búsqueda del próximo superintendente de su sistema escolar

Por CARLOS ARMANDO CABRERA
El líder de la minoría en el Senado de Estados Unidos Chuck Schumer.
CONGRESO

Demócratas del Senado mantienen el bloqueo a fondos de Seguridad Nacional

Pleno de la Comisión de Miami.
MEDIO AMBIENTE

Miami aprueba eliminar plásticos de un solo uso en propiedades municipales

Vista parcial de PBExpo.
FLORIDA

Miami Dade College impulsa la formación de la industria de la aviación en PBExpo

John Thune, líder de la mayoría republicana en el Senado habla a la prensa en el Capitolio junto a senadores conservadores.
CONGRESO

Senado de EEUU aprueba proyecto de ley para la vivienda