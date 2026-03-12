El "Team Asere" y la realidad de un país

Los jugadores Yoelquis Guibert (izquierda) y Yoel Yanqui, de la selección de Cuba, durante una práctica del equipo en La Habana, el 29 de enero de 2026.

El calendario competitivo del equipo de Cuba de béisbol llegó a su fin tras la derrota frente a Canadá , un resultado que para muchos especialistas y aficionados no fue sorpresa. Sin embargo, más allá del marcador, el análisis debe ir mucho más profundo para entender las causas del constante deterioro del béisbol cubano en la escena internacional.

El país atraviesa uno de los momentos más complejos de su historia reciente en términos sociales y económicos, y el deporte nacional no escapa a esa realidad. Durante décadas, el béisbol fue símbolo de orgullo e identidad para los cubanos, pero hoy refleja también las fracturas de un sistema que ha perdido la capacidad de competir al más alto nivel.

Diversas decisiones políticas y administrativas han marcado el rumbo del deporte en la isla. Restricciones, conflictos con jugadores que decidieron emigrar y una estructura deportiva rígida han provocado que Cuba no pueda contar con una gran parte del talento que actualmente brilla en las Grandes Ligas. El resultado es evidente: mientras otras selecciones llegan a los torneos internacionales con lo mejor de su talento disponible, Cuba continúa compitiendo con limitaciones que afectan directamente su rendimiento.

A esto se suman problemas de planificación y dirección deportiva. En eventos donde el nivel competitivo es cada vez más alto, la improvisación y la falta de adaptación a las dinámicas del béisbol moderno pasan factura. El béisbol actual exige preparación, análisis y decisiones basadas en el rendimiento presente, no únicamente en la trayectoria o en el peso histórico de determinados jugadores.

Más allá del deporte

Para muchos aficionados, el problema trasciende lo deportivo. Consideran que el béisbol es apenas un reflejo de la realidad nacional: un país que necesita cambios profundos para recuperar su potencial en todos los ámbitos.

En esa visión, un futuro diferente para Cuba implicaría también un futuro distinto para su deporte. Un escenario donde todos los peloteros cubanos, sin importar dónde jueguen o por qué dejaron la isla, puedan representar a su país. Donde el talento, que nunca ha dejado de existir, vuelva a reunirse bajo una misma bandera.

Tal vez entonces regresen los grandes momentos del béisbol cubano: los estadios llenos, los jonrones que hacían vibrar a la afición y las medallas en lo más alto del podio. Pero, sobre todo, regresaría la esperanza de que el deporte vuelva a ser un motivo de orgullo para toda una nación.