Cuba busca oxígeno económico, autoriza por primera vez empresas mixtas entre el Estado y el sector privado

LA HABANA - El régimen de Cuba autorizó por primera vez en casi seis décadas la asociación entre empresas estatales y privadas, en medio de una crisis económica profunda que obligó a la cúpula castrista a ceder espacios limitados al sector no estatal, aunque mantiene el monopolio absoluto sobre salud, educación y defensa.

La medida quedó establecida en el Decreto Ley 114/2025 del Consejo de Estado, que entrará en vigor a inicios de abril y regula la creación de sociedades de responsabilidad limitada mixtas entre entidades empresariales estatales y no estatales, según el texto divulgado en la Gaceta Oficial.

"Autonomía parcial"

De acuerdo con la normativa, estas nuevas empresas contarán con autonomía para definir su estructura administrativa, el número de empleados y sus salarios, así como para abrir establecimientos dentro y fuera del país. También podrán desarrollar diversas actividades económicas, con la excepción explícita de los servicios de salud y educación y de cualquier actividad vinculada a las instituciones armadas, áreas que seguirán bajo control exclusivo del aparato estatal.

El decreto establece además que estas sociedades no estarán sujetas a los rígidos principios de planificación central que durante décadas han regido la economía insular, un reconocimiento implícito del fracaso del modelo estatista impuesto por el régimen.

La apertura ocurre después de que en 2021 la dictadura autorizó la creación de micro, pequeñas y medianas empresas privadas (mipymes), limitadas a 100 empleados y a sectores específicos, tras casi 60 años de prohibición. Desde entonces, el sector privado ganó peso de forma sostenida, impulsado por la incapacidad del Estado para generar divisas y sostener la producción interna.

Colapso productivo

La economía cubana atraviesa una crisis sin precedentes, marcada por la mala administración, falta de inversión, el colapso productivo, la escasez de combustible, la caída del turismo y el fracaso de la reforma monetaria implementada por el propio régimen. A ello se suman las debilidades estructurales de las empresas estatales y la falta de inversión extranjera en un entorno de inseguridad jurídica.

Para 2025, unas 9.900 empresas privadas representaban alrededor del 15% del Producto Interno Bruto y empleaban a más del 30% de la población activa. Ese mismo año, las ventas minoristas del sector privado superaron por primera vez a las del sector público, al concentrar el 55% del comercio total, un dato que evidencia el deterioro del aparato estatal y el avance de la iniciativa individual pese a las restricciones.

En este contexto, Washington ha autorizado la venta de combustible a empresas privadas de la isla, con la condición de que las transacciones no beneficien al gobierno comunista cubano.

