martes 3  de  marzo 2026
CRISIS

Cuba busca oxígeno económico, autoriza por primera vez empresas mixtas entre el Estado y el sector privado

El Consejo de Estado aprobó un marco legal que permite a empresas privadas operar junto a estatales, aunque mantiene monopolios estratégicos

Comprar comida básica es un lujo en la isla. Hombre busca el dinero frente a una tienda de alimentos.

Comprar comida básica es un lujo en la isla. Hombre busca el dinero frente a una tienda de alimentos.

AFP
Imagen tomada en una barriada de Cuba.

Imagen tomada en una barriada de Cuba.

AFP.
Imagen referencial.&nbsp;

Imagen referencial. 

unsplash
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LA HABANA - El régimen de Cuba autorizó por primera vez en casi seis décadas la asociación entre empresas estatales y privadas, en medio de una crisis económica profunda que obligó a la cúpula castrista a ceder espacios limitados al sector no estatal, aunque mantiene el monopolio absoluto sobre salud, educación y defensa.

La medida quedó establecida en el Decreto Ley 114/2025 del Consejo de Estado, que entrará en vigor a inicios de abril y regula la creación de sociedades de responsabilidad limitada mixtas entre entidades empresariales estatales y no estatales, según el texto divulgado en la Gaceta Oficial.

Lee además
Militares en Cuba. 
GOBIERNO

Panamá exige respeto a los Derechos Humanos de 10 ciudadanos detenidos en Cuba
El canciller Serguéi Lavrov vinculó el conflicto con Irán con la falta de respeto del derecho internacional, algo de lo que precisamente muchos países acusan a Rusia por su brutal campaña militar en Ucrania. 
POLÍTICA

Rusia afirma que EEUU tiene un plan para "administrar" Cuba similar al que implementa en Venezuela

"Autonomía parcial"

De acuerdo con la normativa, estas nuevas empresas contarán con autonomía para definir su estructura administrativa, el número de empleados y sus salarios, así como para abrir establecimientos dentro y fuera del país. También podrán desarrollar diversas actividades económicas, con la excepción explícita de los servicios de salud y educación y de cualquier actividad vinculada a las instituciones armadas, áreas que seguirán bajo control exclusivo del aparato estatal.

El decreto establece además que estas sociedades no estarán sujetas a los rígidos principios de planificación central que durante décadas han regido la economía insular, un reconocimiento implícito del fracaso del modelo estatista impuesto por el régimen.

La apertura ocurre después de que en 2021 la dictadura autorizó la creación de micro, pequeñas y medianas empresas privadas (mipymes), limitadas a 100 empleados y a sectores específicos, tras casi 60 años de prohibición. Desde entonces, el sector privado ganó peso de forma sostenida, impulsado por la incapacidad del Estado para generar divisas y sostener la producción interna.

Colapso productivo

La economía cubana atraviesa una crisis sin precedentes, marcada por la mala administración, falta de inversión, el colapso productivo, la escasez de combustible, la caída del turismo y el fracaso de la reforma monetaria implementada por el propio régimen. A ello se suman las debilidades estructurales de las empresas estatales y la falta de inversión extranjera en un entorno de inseguridad jurídica.

Para 2025, unas 9.900 empresas privadas representaban alrededor del 15% del Producto Interno Bruto y empleaban a más del 30% de la población activa. Ese mismo año, las ventas minoristas del sector privado superaron por primera vez a las del sector público, al concentrar el 55% del comercio total, un dato que evidencia el deterioro del aparato estatal y el avance de la iniciativa individual pese a las restricciones.

En este contexto, Washington ha autorizado la venta de combustible a empresas privadas de la isla, con la condición de que las transacciones no beneficien al gobierno comunista cubano.

FUENTE: Con información de AFP

Temas
Te puede interesar

Miami-Dade pide incluir al exilio ante eventual transición en Cuba

Régimen imputa por "terrorismo" a tripulantes de lancha de Florida atacada cerca de costas cubanas

¿Qué puede esperar Cuba de Trump?

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Vista parcial de Florida International University.
INMIGRACIÓN

Florida suspende contratación de profesionales con visa H-1B en universidades estatales

En Irán, una persona observa desde la azotea de un edificio una columna de humo tras un ataque a Teherán, el 3 de marzo de 2026.
EEUU

Trump afirma que Irán "quiere hablar", pero es "demasiado tarde"

Un avión de la fuerza aérea de Estados Unidos en el portaaviones USS Abraham Lincoln.
ESCALADA MILITAR

Trump: "Prácticamente todo el régimen en Irán ha sido destruido"

Capitolio estatal de Florida. 
LEGISLACIÓN

Proyecto de ley que endurece penas para agresores sexuales de niños avanza al pleno del Senado de Florida

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.
Tensiones

Ministro de Exteriores de Israel arremete contra el "pobre" Pedro Sánchez: "Le quitaron a Maduro y a Jamenei"

Te puede interesar

Vista aérea parcial de Miami International Airport. 
CRISIS REGIONAL

Aerolíneas que vuelan desde Miami al Medio Oriente suspenden operaciones

Por CARLOS ARMANDO CABRERA
Una vista del exclusivo distrito de Dubai Marina en Dubái el 3 de marzo de 2026.
Escalada del conflicto

EEUU e Israel bombardean Teherán, Irán amenaza a Medio Oriente con ataques a "centros económicos" y a Europa

El fiscal general adjunto, Todd Blanche, habla con los medios durante una conferencia de prensa en el Departamento de Justicia, en Washington, DC.
VENEZUELA

Fiscal general adjunto: "Es falso que EEUU prepare imputación penal contra Delcy Rodríguez"

Juan Carlos Bermúdez, comisionado de Miami-Dade. 
INTERLOCUTOR CLAVE

Miami-Dade pide incluir al exilio ante eventual transición en Cuba

El viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cossío, ofrece una declaración sobre el incidente que involucró a una embarcación estadounidense durante una conferencia de prensa en el centro de prensa internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba en La Habana el 26 de febrero de 2026.
CUBA

Régimen imputa por "terrorismo" a tripulantes de lancha de Florida atacada cerca de costas cubanas