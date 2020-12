Cuba da marcha atrás pero mantiene muy alta la electricidad

El designado gobernante Miguel Díaz-Canel dio a conocer a principios de diciembre un paquete de medidas económicas que entrarán en vigor el primer día de 2021 y acompañarán la unificación de las dos monedas que actualmente rigen en Cuba, un sistema único en el mundo.

Estas medidas incluyen aumentos salariales de hasta 525%, en el caso del salario mínimo, así como de 450% pensiones. Sin embargo, también anunciaron fuertes incrementos en los precios de productos y servicios, entre ellos de la electricidad.

Esto último desató un fuerte descontento social expresado en redes sociales y la prensa nacional.

Hasta ahora un ciudadano común gastaba al mes nueve pesos (0,37 centavos de dólar) por 100 kilowatts/hora. Con la reforma inicialmente propuesta pagaría 40 pesos (1,6 dolares). En promedio una familia gasta casi el doble.

Ahora el régimen reconsideró esta tarifa que será de 32,78 pesos (1,3 dólares) y para los que gastan 200 kilowatts/hora al mes la tarifa será 157,78 pesos (6,54 dólares).

El subsidio a la generación eléctrica será de 17.800 millones de pesos cubanos (741 millones de dólares), dijo Murillo al añadir que habrá una tarifa "especial" favorable a negocios privados, con un tratamiento similar al que tendrá la empresa estatal, según el funcionario.

Embed

La unificación de la moneda consiste en la eliminación gradual en un plazo de seis meses del peso convertible (cuc, con paridad actual de uno por dólar) creado en Cuba hace 26 años.

El peso cubano (cup), hasta ahora utilizado por el Estado para pagar salarios y cobrar los servicios básicos, será la moneda que seguirá estando vigente y tendrá un valor de 24 por dólar.

En términos reales implicará una devaluación de la moneda cubana de 1 a 24 pesos por dólar, admitió el funcionario que advirtió que tendrá un fuerte efecto en las importaciones, especialmente del combustible para la generación de electricidad.

El ajuste económico ocurre tras un desplome de la economía de la isla de 11% en 2020, la peor caída en 27 años, provocado por el duro golpe que ha recibido la industria turística por la pandemia del coronavirus y el recrudecimiento de las sanciones de Estados Unidos a, régimen cubano por sus vínculos con la dictadura venezolana y violaciones a los derechos humanos.

Los cubanos están entre la indignación y la resignación ante el anuncio de la "rebaja"

tarifas.png Tarifas de electricidad en Cuba captura de pantalla de Youtube/Mesa Redonda Cuba

"La misma tarifa. No es fácil que haya tanta ceguera en los que están detrás de un buró. Esa tarifa es impagable para el que vive de su salario. Por favor, dirigentes de nuestro país, sean sensatos y no creen más inconformidades e insatisfacciones en los que apoyan la revolución", opinó Antonio Almaguer, reseñó Diario de Cuba.

Varios ciudadanos calificaron como "un nuevo engaño" el anuncio hecho por Marino Murillo Jorge, el miembro del Buró Político cubano a cargo de las reformas económicas, de una rebaja de lo propuesto en la llamada Tarea Ordenamiento.

"La suben, a ver si pega. Si la gente se queja, bajan un poco y hasta quedan bien, como si les interesara la opinión popular. Es el mismo engaño que hacen a veces las tiendas en el capitalismo, unos días antes de las supuestas 'rebajas' suben los precios y luego los bajan al precio de siempre o incluso más alto, pero no se puede negar que hubo una 'rebaja'. Aunque debo decir también que en el capitalismo sí hay rebajas y ofertas reales y muchas", señaló Rogelio Collado.

"Esto es el colmo de la desfachatez de este gobierno, siguen burlándose del pueblo a lo descara'o, son unos ladrones todos", apuntó Lilia Figueredo. "El mismo perro con diferente collar, sigue siendo abusivo", dijo José Céspedes.

Madelin Aguilera, una cubana que vive en Holguín en una vivienda con tres núcleos familiares, explicó que en su caso el consumo eléctrico es elevado porque son "tres vivienda en una sola: un matrimonio de la tercera edad, donde la esposa vive de la pensión del marido pues es ama de casa, la hija de ellos que está desempleada y yo con dos niñas menores. Lo que gano no me da ni para comer porque soy madre soltera".

"Solo le pido a Dios que nos ayude, porque no vamos a poder pagar la corriente con esa revaluación tan absurda y burlesca", comentó en la página de Facebook del medio oficialista Cubadebate.

Pese a la supuesta rebaja, los cubanos señalaron que continúa la subida en el precio de la electricidad. "Si antes yo pagaba 50 pesos de luz, ¿cuánto me cobran ahora?", preguntó Fernandito L. Alfonso. "210 kw antes era 50 pesos y ahora con los arreglos serian 182,6 pesos", respondió otro cubano.

Una trabajadora, identificada como Geo AT, contó que en verano consumen más de 1000 kw en su casa con apenas dos salarios y dos hijos adolescentes.

"Poniendo los dos aires acondicionados después de las 10:00PM y apagandolos a las 7:00AM, no me alcanza mi salario de 4.410 pesos como ingeniera en telecomunicaciones para pagar 6.350,72 pesos. Tendría que usar parte del salario de mi esposo además. ¿Y qué hay de los otros gastos domésticos? ¿Acaso dormir con aire acondicionado es un lujo para los cubanos? ¿Y si Cuba fuera un país invernal, no podríamos usar calefacción entonces?", señaló.