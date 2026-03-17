Una venezolana en Miami transforma el dolor del cáncer en esperanza a través de la belleza

Yomerglis García, esteticista, acompaña a mujeres sobrevivientes de cáncer a través del mundo de la belleza.

MIAMI . - De una experiencia profundamente dolorosa nació una misión de vida que hoy busca devolver esperanza a otras personas. La venezolana Yomerglis García ha encontrado en la estética una herramienta para acompañar a mujeres sobrevivientes de cáncer , ayudándolas a recuperar no solo su imagen, sino también su autoestima.

La historia que dio origen a esta labor comenzó con una pérdida personal que marcó su vida.

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“Este proyecto surge a través de una experiencia muy dolorosa con mi madre en Venezuela. Fallece de cáncer y yo no pude acompañarla en este proceso”, relató García durante una entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS.

A partir de ese momento decidió transformar ese dolor en una forma concreta de apoyo para otras féminas que atraviesan procesos similares. Su trabajo se centra principalmente en la micropigmentación de cejas, una técnica estética que puede tener un impacto significativo en personas que han perdido el cabello durante tratamientos oncológicos.

“Empecé a hacer este trabajo a través de las personas sobrevivientes de cáncer”, explicó.

El contexto en el que surgen iniciativas como la suya refleja una realidad que afecta a millones de personas. En Estados Unidos se estima que más de 310,000 pacientes reciben cada año un diagnóstico de cáncer de mama invasivo, mientras que alrededor de 42,000 fallecen anualmente por esta enfermedad, según datos recientes de la American Cancer Society (ACS). A escala global, esta patología continúa siendo la más frecuente entre la población femenina, con aproximadamente 2.3 millones de nuevos casos cada año, de acuerdo con cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Belleza con propósito

García cuenta que desde su juventud en su país natal sentía una fuerte inclinación por el mundo de la estética, pero fue en Estados Unidos donde decidió profesionalizarse y convertir esa vocación en una herramienta de servicio.

“Yo desde Venezuela siempre estuve muy enfocada en el área de la belleza. Lo hice posible en el 2023, cuando lo hice ya de manera profesional”, señaló.

Su camino tomó un giro inesperado al llegar a Miami, cuando entró en contacto con una organización dedicada a pacientes oncológicos.

“Entro por casualidad en una fundación como paciente y al mes solicitaron voluntarias y yo me postulé. Desde ese momento estoy ahí”, contó.

Ese vínculo le permitió comprender de cerca el impacto emocional que la enfermedad provoca en quienes la padecen, especialmente frente a los cambios físicos y la pérdida de autoestima.

“Luego empecé a formarme como profesional en el área de la belleza y le ofrecí a la encargada de la fundación que yo quería dar este servicio”, recordó.

Una iniciativa que crece

Con el tiempo, su labor fue tomando forma hasta convertirse en una propuesta más amplia que busca integrar bienestar emocional, salud y belleza.

Yomerglis trabaja actualmente en la creación de su propia fundación, una meta que espera concretar oficialmente en los próximos meses.

“La fundación es un proyecto muy hermoso que tenía desde hace mucho tiempo en mi mente y en mi corazón. Finalmente va a ser ya una experiencia real”, afirmó.

Uno de los primeros pasos fue la organización del evento “Renace y Brilla”, concebido como un espacio de apoyo para mujeres que enfrentan el cáncer.

“Es un evento que va a ser anual. Tuvimos la oportunidad de que la Fundación Doral Pro Health y la Fundación de la Liga Contra el Cáncer me apoyaran”, explicó.

La actividad reunió a un equipo multidisciplinario que ofreció acompañamiento integral a las participantes.

“A través de nutricionistas, psicólogos y esteticistas, logramos ese día enaltecer y darles un poquito de felicidad a estas mujeres”, comentó.

Más allá de la estética

El propósito de esta iniciativa no se limita a mejorar la apariencia física, sino también a fortalecer la autoestima y ofrecer herramientas para que las personas recuperen su independencia económica.

“Sabemos que los convalecientes incluso dejan de trabajar y queremos darles herramientas para poder monetizar y generar ingresos también”, explicó.

La propuesta también busca educar a quienes reciben un diagnóstico oncológico para que puedan enfrentar el proceso con mayor información y acompañamiento.

“La misión es poder educar a estas personas sobre cómo cuidarse después de revibir la noticia y el choque que genera”, agregó.

Una historia que inspira

Para García, esta labor representa una forma de transformar la pérdida en un acto de servicio y acompañamiento para otras mujeres.

“Yo feliz de que esta información se amplifique y que la fundación sea el refugio de muchas personas que lo necesitan”, expresó.

Mientras avanza en la formalización de su organización, su trabajo continúa expandiéndose, donde cada historia que acompaña reafirma el propósito que la llevó a comenzar este camino.

“Que crezca y que crezca muchos, muchos, muchos años más”, dijo con emoción.

La iniciativa de Yomerglis García demuestra que incluso las experiencias más dolorosas pueden transformarse en oportunidades para ayudar a otros. En su caso, la belleza dejó de ser solo estética para convertirse en un gesto de acompañamiento, dignidad y esperanza para mujeres que buscan volver a mirarse al espejo con confianza.