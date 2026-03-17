María Elvira Salazar: "¡No se negocia con los Castro ni con nadie de ese régimen!"

¡No se negocia con los Castro ni con nadie de ese régimen! ¡Aquí solamente se habla para ver cómo debe ser la transición hacia la democracia, la libertad y todos los derechos humanos que ese pueblo merece!

Estas fueron declaraciones de la representante federal por el distrito 27 del sur de Florida, María Elvira Salazar , durante una entrevista publicada en su página web en la plataforma TikTok.

"Conmigo no cuenten si se trata de mantener [una especie de modelo chino]; es decir, que el régimen tenga el poder político en la mano y de empresa privada a las masas", recalcó Salazar.

La gran mayoría de los cubanos amantes de la libertad y la democracia, dentro y fuera del país, rechazan el modelo implementado de forma temporal en Venezuela y el llamado modelo comunista chino. Cuba tiene condiciones sociopolíticas, económicas, culturales, históricas y geoestratégicas muy diferentes a Caracas y más de Pekín.

Una Cuba libre sin rastros del régimen castrista

Un régimen que ha mantenido bajo el terrorismo de estado a más de 11 millones de cubanos (miles de presos políticos en condiciones infrahumanas, persecución, hostigamiento, torturas, extrema represión y cientos de miles de crímenes entre los que se cuentan decenas de miles de personas tratando de huir de la dictadura por mar y otras vías) tiene cero derecho al perdón y menos a la benevolencia para que se mantengan en el poder viviendo del sudor, la sangre y el sacrificio de millones de cubanos, condenados por esa dictadura castrista a la extrema miseria y la falta de todo tipo de libertades y derechos durante 67 años.

Pero además de ser un enemigo jurado de Estados Unidos a sólo 90 millas de distancia, ha sido el mayor impulsor y creador de guerrillas paramilitares, narcoguerrillas y movimientos radicales comunistas en todo el Hemisferio Occidental y en diversas regiones del planeta.

El régimen castrista, a costa de todas las calamidades y las necesidades de los cubanos, se dedicó a financiar elecciones de gobiernos de ultraizquierda socialista y grupos terroristas no sólo en la región, sino en Africa, Europa y Medio Oriente durante más de seis décadas como cabeza de serpiente contra el capitalismo occidental y en especial contra lo que Fidel Castro y Raúl Castro denominaron el "imperialismo yanqui".

También durante décadas ha penetrado los servicios de contrainteligencia de EEUU, sus agencias federales e instituciones con el único fin de hacer todo el año posible a la gran nación americana en alianzas con China, Rusia, Venezuela, Irán, Libia, Siria, Corea del Norte, entre otros.

"No hay paz sin justicia"

El régimen de La Habana, además, ha destinado miles de millones de dólares por años a su política exterior injerencista en defensa, patrocinio y refugio de bandas del crimen organizado, del narcotráfico y terroristas de ETA, Hamás, las FARC, el ELN, Hezbolá y muchos otros en el Congo, Argelia, Nigeria, Etiopía, Sudán, Yemen, Bolivia, México, Perú, El Salvador, Nicaragua.

El castrismo se dedicó a sobornar a altos funcionarios de organizaciones internacionales en Naciones Unidas, diversas instituciones de Derechos Humanos, Organizaciones No Gubernamentales pro-terroristas y antigubernamentales y en muchos otros foros internacionales para propagar su ideología radical y garantizar la supervivencia de su poder totalitario.

"Yo no estoy en contra de que exista un plan A, B o C hasta llegar a juicios al estilo "Juicios de Núremberg" (por crímenes de guerra y de lesa humanidad), porque NO HAY PAZ SIN JUSTICIA", afirmó la representante cubanoamericana.

"Tiene que haber un pase de cuentas de una manera ordenada, porque nadie quiere más sangre para el pobre pueblo cubano que ya ni para comer tiene y que llegue ahora una guerra civil, ¡NO, ESO NO LO QUEREMOS! Me refiero a cómo de forma paulatina, pero rápidamente salimos de ese sistema que ha oprimido a todo un pueblo durante 67 años... Y con los Estados Unidos detrás. Ese plan yo no lo conozco, pero así es como tiene que lucir y me imagino que lo veremos después. Ahora, [perpetuar a los Castro o algunos de sus aliados, violadores o algunos de los represores de Villa Marista o gente de ese aparato], NO. ¡Conmigo no cuenten!

Embed @mesalazar No hay paz sin justicia. La única salida en Cuba es una transición hacia la democracia, la libertad y los derechos humanos que el pueblo cubano merece. Cualquier cosa que no sea el camino claro hacia una Cuba libre, sin tiranía y sin los Castro ni la élite castrista en el poder… conmigo no cuenten. ♬ original sound - María Elvira Salazar

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