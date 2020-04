Cuba: Estimaciones del COVID-19 que el régimen no muestra

En las tablas presentadas en el informe, se indica que el valor esperado de contagios de COVID-19 en Cuba sería de 1741. Una de las gráficas detalla el número de casos reportados por día por el MINSAP (Ministerio de Salud Pública de Cuba) en comparación con los "valores esperados por modelación". La brecha es amplia.

Los datos analizados podrían sugerir que el régimen no está revelando las cifras reales, o también que no han sido diagnosticados todos los casos y podría haber personas que no presenten síntomas o padezcan la enfermedad como si se tratara de un catarro común, sin buscar atención médica.

Usted puede ver el análisis completo de Estado de Sats en este enlace.