jueves 23  de  abril 2026
OPINIÓN

El inminente regreso de María Corina Machado

Se debate el "cuándo" y las condiciones del regreso de María Corina Machado, cuyo movimiento político anticipa un reacomodo en Venezuela.

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Por Edward Rodríguez

Hay regresos que se anuncian y hay regresos que se sienten. El de María Corina Machado entra en la segunda categoría. No necesita confirmación oficial para ser tema de conversación dentro y fuera de Venezuela: ya está ahí, inevitable, creciendo.

Sus voceros lo repiten, las encuestas lo reflejan y la calle, esa que no responde encuestas pero sí estalla, lo murmura con insistencia: “que vuelva, que vuelva ya. Y que haya elecciones”. Dos exigencias que el interinato de Delcy Eloína quisiera separar, pero que en la práctica vienen amarradas.

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Por eso el debate ya no es si regresa, es cuándo, pero sobre todo, en qué condiciones.

Machado, lejos de la improvisación, ha decidido tensar la cuerda pues habla con aliados internacionales, ordena el discurso, y deja una frase que no es casualidad sino advertencia: esto no es una resistencia que sobrevive, es una victoria que se organiza. Traducido al llano: no se están preparando para aguantar, sino para cobrar.

Mientras tanto, el fenómeno es curioso y peligroso para los Rodríguez y compañía: María Corina moviliza multitudes sin estar presente. Chile, Houston y España geografías distintas, pero la misma escena: cientos de venezolanos acudiendo a su llamado. Ahora quiere hacer lo mismo, pero en terreno hostil. En casa, donde la presión no se mide en aplausos, sino en consecuencias.

Y ahí es donde el asunto se pone serio porque su regreso no sería decorativo, sería más bien un acelerador; un intento de obligar a ponerle fecha a lo que el régimen lleva años pateando: elecciones reales. Y, de paso, subirle el volumen a una anomalía política que ya ni disimula: un oficialismo en campaña y sin competencia.

María Corina ha hablado de una “presa” social que no se podrá contener. La imagen no es inocente. Cuando el agua revienta, no pide permiso; la diferencia está en si encuentra cauce o arrasa.

Ella apuesta a lo primero: canalizar hacia votos, no hacia violencia, pero esa apuesta tiene riesgos, y no menores. Regresar implica pisar terreno minado: inhabilitación, persecución, y la posibilidad muy concreta de terminar tras las rejas.

Ahí está la prueba de fuego. Si entra sin obstáculos, el mensaje sería claro: el control no es absoluto. Si la detienen, el costo político sería inmediato y alto. Y el régimen, que podrá parecer torpe, pero no suicida, sabe ya de sobra que cada movimiento tiene factura, especialmente cuando hay ojos internacionales atentos.

Por eso el régimen hace lo que mejor sabe hacer: anticiparse desde el miedo. Blindar aeropuertos, endurecer discursos, sembrar rumores. No porque esté seguro de ganar, sino porque no puede darse el lujo de perder el control del relato.

Pero hay algo que también sabe aunque no lo admita: María Corina Machado ya sobrevivió al manual completo. Persecución, inhabilitación, silencio impuesto; y aún así, aquí está; más incómoda para el régimen que nunca.

Su eventual regreso a Venezuela no es un gesto simbólico es una jugada calculada. Si la detienen, se convierte en problema internacional; si entra, se convierte en problema interno. En ambos escenarios, el interinato de Delcy Rodríguez pierde margen.

Claro, siempre habrá quienes lo llamen imprudencia, que es demasiado riesgo, que el costo puede ser alto. Son los mismos argumentos de siempre, repetidos cada vez que alguien decide empujar el límite.

Y sí, la historia está llena de quienes lo intentaron y cayeron, pero también de quienes, al caer, abrieron camino.Porque la democracia no avanza en línea recta; sino que retrocede, se dobla, se rompe y a veces, solo a veces, encuentra cómo recomponerse.

Ahora bien, conviene no adelantarse al final. En Venezuela, incluso las derrotas han tenido narrativa heroica y el régimen, aunque evidentemente desgastado y con un plomazo en el ala desde el 3 de enero de este año, sigue jugando. Lo tiene claro: el regreso de María Corina no es un regreso de cortesía, es en esencia, un juicio en diferido.

Por ahora, el país observa, espera, calcula, pero cuidado con subestimar la espera. En ciertos contextos, esperar no es pasividad, es presión acumulándose.

Y cuando esa presión encuentra salida, no pregunta si es el momento correcto; simplemente ocurre.

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