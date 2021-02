Cuba: Exoficiales de las FAR y el MININT enfrentan al régimen

Los autores del texto, divulgado parcialmente por Radio y Televisión Martí, señalaron que la élite militar cubana controla "todas las actividades rentables en el monopolio de GAESA sin que nadie fiscalice sus operaciones e ingresos ni se inviertan las ganancias en beneficio del pueblo".

El texto también afirma que el régimen ha desatado "una guerra contra el pueblo y sus iniciativas económicas".

"El nuevo Estado mafioso bajo su control no se responsabiliza por la población, pero tampoco otorga libertades económicas ni políticas para buscar la prosperidad de forma independiente. Los ciudadanos son esclavos en una plantación moderna en la que ni siquiera se les garantiza el alimento", indica el texto.

"Nos oponemos a cualquier orden o plan de usar la fuerza militar para reprimir las justas protestas y demandas de la población. Una casta mafiosa imparte hoy órdenes represivas a los cuerpos armados contra nuestros compatriotas. Esas son órdenes inmorales. Nadie debe cumplir órdenes represivas contra nuestras familias, vecinos, amigos y demás ciudadanos. Exhortamos a todo el que pueda hacerlo que solicite su baja o jubilación de esos cuerpos. Basta ya de reprimir mujeres, ancianos, niños y jóvenes que exigen una vida digna", afirmaron los firmantes.

Los exoficiales también se mostraron contrarios a que "las FAR continúen el reclutamiento para el servicio militar general en medio de la actual crisis", pues consideraron que "el único peligro real e inmediato para la nación es la hambruna general."

Respecto a GAESA, el conglomerado económico en manos de los militares cubanos, denunciaron que sus "propiedades, accionistas, actividades y ganancias no son fiscalizadas de manera independiente ni de dominio público", por lo que pidieron que sus réditos sean conocidos e invertidos en el beneficio de la sociedad cubana.

"Nos oponemos a que las armas sean usadas para agredir al pueblo. Nuestro deber profesional es protegerlo, no asesinar compatriotas", afirmaron.

"Si llegara el momento en que alguien se atreviera a impartir la orden de disparar contra el pueblo, el verdadero mandato de la patria a todos los militares en esas circunstancias es rechazarla y proteger a los ciudadanos de cualquier ataque. Ha habido demasiadas muertes. Lo que queremos y exigimos es 'Patria y Vida'. La patria libre, independiente, soberana, democrática y próspera que soñó José Martí", finaliza el documento.

Entre los firmantes se encuentra el antiguo teniente coronel de las FAR Omar Ruiz Matoses, padre de Ariel y Omara Ruiz Urquiola, los exmilitares Mario Riva Morales y Alfredo Lima Pérez, así como el exoficial del MININT Ángel Madrazo Giro.

