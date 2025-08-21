Cuba: Maykel Osorbo ante una posible nueva causa penal

El régimen de la isla utiliza todas las herramientas intimidatorias posibles para quebrar a Maykel ‘Osorbo’ Castillo y a Luis Manuel Otero Alcántara.

El rapero y preso político Maykel Castillo Pérez, conocido como Maykel Osorbo, fue trasladado a una celda de castigo en la prisión de Kilo 8, en Pinar del Río, tras una pelea con otro recluso el 16 de agosto, dijeron este martes personas cercanas al artista.

Según la información recibida, el incidente en la prisión “fue instigado por el oficial Lázaro Domínguez”, a quien Castillo responsabilizó directamente de lo ocurrido, reseña el portal web Martí Noticias.

Ahora, según dijeron otros presos a personas cercanas a Maykel, las autoridades planean procesarlo por nuevos cargos. "Quieren acusar de desacato y amenaza porque increpó al oficial Domínguez, al saberlo responsable directo de lo ocurrido", recoge el post en la página oficial del prisionero político.

El recluso implicado en la pelea, identificado como Juan y conocido como Juancito, habría recibido un régimen penitenciario más favorable después del altercado. “Eso demuestra que la provocación fue preparada. A Juancito lo premiaron y a Maykel lo mandaron directo a castigo”.

“Si la indisciplina fue por una pelea, ¿cómo se explica que solo Maykel haya sido sancionado?”, señala la publicación e indica que la Fiscalía visitó al músico, pero no se le ha permitido comunicarse con su familia ni ejercer los derechos legales que le corresponden.

"Cualquier aumento de su condena es un acto de revictimización que denunciaremos y al que nos enfrentaremos con todo. Y eso somos nosotros, todavía no sabemos cómo se lo tomará Maykel y lo que hará para impedirlo. Estaremos con él hasta el final", agrega el texto.

Osorbo cumple una condena de nueve años por cargos de desacato, atentado, desórdenes públicos y difamación. Fue detenido en mayo de 2021 cuando agentes de la Seguridad del Estado lo sacaron de su vivienda sin orden judicial. Amnistía Internacional lo ha declarado prisionero de conciencia y en junio alertó sobre el deterioro de su salud tras una huelga de hambre.

Este miércoles, el músico cumple 42 años. "Estamos contigo", dijo el congresista cubanoamericano Mario Díaz-Balart en un video esta mañana felicitando al artista.

FUENTE: Marti Noticias