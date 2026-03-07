sábado 7  de  marzo 2026
POLÍTICA

Trump confirma reconocimiento legal al "Gobierno de Venezuela"

El acuerdo sobre el oro con Venezuela permitirá "que nuestros dos países colaboren y faciliten la venta de oro y otros minerales", dijo Trump este sábado

Donald Trump planteó plan de transición a Delcy Rodríguez

Donald Trump planteó plan de transición a Delcy Rodríguez

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

FLORIDA. - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este sábado su reconocimiento a la administración de Venezuela liderada por la jefa encargada, Delcy Rodríguez. Esta confirmación llega después de que Estados Unidos y las autoridades en funciones del país latinoamericano acordaron el jueves restablecer relaciones diplomáticas y consulares.

"Me complace decir que esta semana hemos reconocido formalmente al Gobierno de Venezuela. Lo hemos reconocido de manera legal y también hemos alcanzado un histórico acuerdo sobre el oro", dijo Trump este sábado en un discurso ante los principales líderes de la derecha latinoamericana en Florida. El mandatario republicano encabezó una cumbre contra el narcotráfico.

Trump expresó que el acuerdo sobre el oro será "para permitir que nuestros dos países colaboren y faciliten la venta de oro y otros minerales venezolanos".

Agregó: "Tienen grandes cantidades de oro. Buenas tierras. Muy buenas tierras. Pero no pudieron apropiárselas. El sistema no les permitió aprovechar el valor de sus tierras", esto en referencia a las antiguas autoridades lideradas por el exdictador Nicolás Maduro, quien fue capturado el 3 de enero por fuerzas militares estadounidenses.

"Estados Unidos y las autoridades interinas de Venezuela han acordado restablecer las relaciones diplomáticas y consulares. Este paso facilitará nuestros esfuerzos conjuntos para promover la estabilidad, apoyar la recuperación económica y avanzar en la reconciliación política en Venezuela", dijo el Departamento de Estado en un comunicado el pasado jueves.

Voluntad de Venezuela

Delcy Rodríguez ratificó el jueves la voluntad de la administración a su cargo para construir una agenda de trabajo conjunta con la Casa Blanca. Esto durante un acto junto al secretario del Interior estadounidense, Doug Burgum, y en el que se formalizó un acuerdo entre la petrolera Shell y la empresa venezolana de ingeniería Vepica.

"Me hace muy feliz tener a las empresas venezolanas vinculándose en la agenda energética y de minería a nivel internacional", señaló la que fuera "número dos" de Nicolás Maduro, quien está encarcelado en Nueva York junto a su esposa, Cilia Flores.

FUENTE: Con información de Europa Press

