EEUU facilita el retorno de casi 24.000 ciudadanos desde Medio Oriente

MIAMI - El Departamento de Estado de Estados Unidos informó este viernes que cerca de 24.000 ciudadanos estadounidenses han regresado al país desde Medio Oriente desde el pasado 28 de febrero, como parte de un operativo de asistencia coordinado por las autoridades diplomáticas para facilitar la salida de personas que desean abandonar la región.

La cifra fue confirmada en un comunicado por el subsecretario adjunto Dylan Johnson, quien señaló que el número corresponde únicamente a quienes ya han llegado a territorio estadounidense y no incluye a aquellos que se trasladaron a terceros países ni a quienes aún se encuentran en tránsito hacia Estados Unidos.

Según el Departamento de Estado, el gobierno continúa contactando de manera directa a ciudadanos estadounidenses para ofrecer opciones de evacuación mediante vuelos chárter y transporte terrestre, en función de las condiciones de seguridad.

Las autoridades indicaron que varios vuelos ya han trasladado a cientos de personas de regreso a Estados Unidos, mientras que otros viajes están programados para los próximos días, dependiendo de la evolución de la situación en la región.

El comunicado también señala que la disponibilidad de vuelos comerciales en Medio Oriente ha comenzado a mejorar, con rutas operativas en la mayoría de los países del área, lo que amplía las alternativas de salida para los ciudadanos que buscan regresar.

El Departamento de Estado pidió a los estadounidenses que se encuentran en Omán, Kuwait, Baréin, Emiratos Árabes Unidos, Catar, Arabia Saudita e Israel y que necesiten asistencia de viaje completar el formulario de crisis (Crisis Intake Form), a través del cual podrán recibir información directa sobre próximos vuelos chárter y opciones de transporte terrestre.

De acuerdo con la institución, la fuerza de tarea del Departamento de Estado que opera las 24 horas ha brindado asistencia directa a casi 13.000 ciudadanos estadounidenses en el extranjero, proporcionando orientación de seguridad y apoyo para organizar su traslado.

Las autoridades estadounidenses reiteraron que el gobierno continuará ayudando activamente a cualquier ciudadano que desee salir de Medio Oriente, mientras se mantienen disponibles los canales de asistencia consular.

