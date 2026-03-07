Conflicto con Irán, otra prueba de resistencia para población de Israel

El conflicto bélico de EEUU e Israel contra Irán , que aniquiló al líder supremo Alí Jameneí y su cúpula el 28 de febrero, pone a prueba no solo la voluntad de la mayoría iraní de salir del régimen dominante desde 1979, sino también el fuerte compromiso de la población israelí con su propia existencia.

“En Israel, la gente ya no puede ir a trabajar ni vivir su rutina habitual porque está esperando constantemente que llegue un misil, y aunque el misil no llegue igual lo esperan”, afirma Alberto Spektorowski experto en democracias y resolución de conflictos, y profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Tel Aviv.

Escalada del conflicto EEUU e Israel bombardean Teherán, Irán amenaza a Medio Oriente con ataques a "centros económicos" y a Europa

La estrategia del régimen iraní de extender sus ataques en el Medio Oriente le está dando al conflicto una dimensión y un impacto diferente, mayor que el de otras contiendas, aunque en esta ocasión no supera la cantidad de misiles que lanzó durante la llamada Guerra de los Doce Días en 2025, tras la violenta arremetida antisemita de octubre de 2023, por parte de Hamás, apunta el experto.

“Pero igual ya te rompe el trabajo, te rompe la vida, te rompe todo”, asegura.

La mayoría de los israelíes están conscientes de que el conflicto bélico contra Irán puede durar más de un mes, como anticipó el presidente Donald Trump, mientras se intensifican los ataques de Irán contra Israel y países del Golfo Pérsico.

Ante ello, centros médicos en el hospital universitario Tel Aviv Sourasky Medical Center activaron el protocolo de guerra y trasladaron 850 de sus 1,500 camas a un hospital subterráneo, según constaron equipos periodísticos en Israel.

Irán y la negociación

Una planteada negociación para un alto al fuego, por parte de la nueva cúpula de Irán, también apuntaría hacia la existencia del Estado de Israel empeñado históricamente en defenderse de los ataques de sus enemigos en el Medio Oriente.

En seis días, el régimen islámico quedó acéfalo, atacó la embajada de EEUU en Riad, en Arabia Saudita, y otras instalaciones importantes en países de la región y fuera de este, cerró el Estrecho de Ormuz para amenazar el comercio mundial, signos que indican que “está debilitado”, según coinciden expertos.

Por eso, su estrategia militar orientada a ampliar el conflicto con la participación de Hezbolá por Oriente Medio para que más países presionen a EEUU y se procure una negociación, es vista como una amenaza más para ellos.

“Va a aferrarse con uñas y dientes al poder y podríamos ver en breve esfuerzos de personeros del régimen para tratar de llegar a algún acuerdo, de volver a la mesa de negociaciones y de hacer concesiones en línea con lo que busca EEUU, pero solamente para mantenerse en el poder, no va a renunciar; esto sería la última cabecera del puente, una solución a la venezolana”, asegura Yoel Schvartz, experto en relaciones internacionales y política israelí.

Aceptar la negociación significaría un golpe a Israel y ocasionaría una grieta entre los gobiernos de Trump y del primer ministro Benjamín Netanyahu, según el analista. Y añade:

“El presidente Trump va a estar más motivado a volver a la mesa de negociación, porque, entre otras cosas, Irán para EEUU no representa hoy en día una amenaza a los intereses estadounidenses en el mundo ni a la continuidad del gobierno. Mientras, en el caso de Israel, la amenaza es mucho más existencial, más concreta, y por lo tanto puede surgir una divergencia en cuanto a en qué condiciones puede terminar la guerra”.

Schvartz no tiene ninguna duda, según dice, de que comenzará en breve “un proceso de búsqueda” de cómo ponerle fin a la confrontación en el tiempo indicado.

Así, la amenaza existencial para Israel se estaría apuntalando.

“Puede haber críticos de uno u otro aspecto de la guerra o de la oportunidad en la que se tomó la decisión, pero no hay nadie que vaya a lamentar la caída del régimen islámico o la muerte de Jameneí o de cualquiera de los que lo rodearon, pues desde que surgieron en la vida política no ha pasado un día que no hayan dicho que sus sueños, su objetivo, su utopía es borrar al Estado de Israel del mapa. Y así han actuado en decenas de frentes diferentes en busca de lograrlo”, advierte.

Israel y líneas rojas del régimen

Schvartz, historiador y docente argentino en Israel, no ve posible predecir si el régimen de Irán conserva algún poder para seguir.

“Eso va a depender de dos, como también en el tango”, subraya.

Para que caiga el régimen tiene que haber, por un lado, el debilitamiento de la estructura iraní, lo cual se habría logrado, dice.

“Pero también tiene que haber algún sector de la sociedad civil iraní que esté en condiciones de tomar el poder, de que no solamente tenga la voluntad política, que estoy seguro la hay, sino también la fuerza y algún tipo de alianza estratégica o con milicias o con sectores del ejército, de la policía, que no estén dispuestos a continuar reprimiendo a su pueblo, que puedan ponerse del lado de la fuerza civil, democrática y esto no lo estamos viendo en este momento”.

Por lo tanto, prosigue, “no queda claro de que el régimen vaya a caer tan rápido aunque esté muy debilitado”.

Considera que Irán mantendrá tres líneas rojas que manejó mientras avanzaban las negociaciones con EEUU que se suspendieron.

La primera tiene que ver con el programa nuclear. “El régimen estaría dispuesto a conceder una suspensión de parte de su programa de enriquecimiento de uranio a cambio de que se ponga fin a todas las sanciones y que se abra una posibilidad de desarrollo económico para Irán”, indica el experto.

La segunda línea roja, indica Schvartz, es el programa de misiles de largo alcance, un tema potente que Trump incorporó en la negociación a pedido de Israel y con el cual Irán amenaza no solamente a Israel sino también a muchos otros países desde la región y del mundo.

Peligro en ciernes

Y la tercera “y la más importante de todas”, advierte, es la supervivencia del régimen, la última cabecera de puente, según dice.

“Yo creo que el régimen va a estar dispuesto a hacer muchísimas concesiones para permanecer en el poder y continuar de alguna manera reprimiendo a sectores del pueblo iraní que no están de acuerdo con sus políticas y lineamientos ideológicos del islam radical. Yo creo que eso es un poco el peligro para la estabilidad del mundo y sobre todo para el sufrido pueblo (21:07) iraní que durante tantos años ha tenido que soportar una dictadura sangrienta”.

Spektorowski, experto en resolución de conflictos que sigue con aguda atención el conflicto entre EEUU, Israel e Irán, también asegura que Irán busca ganar tiempo. “No tienen nada que perder y si el conflicto se prolonga la economía mundial se agrava y se benefician de eso”, pero confía en el poder destructivo de EEUU y de Israel para ponerle fin al modelo represivo de Irán.

En su balance prefiere no hablar de logros hasta el momento. “Eso se verá en el resultado final del partido. Esto no se termina hasta que se termine, lo que se logró en algún momento puede borrarse en dos horas. Hubo logros después del 7 de octubre de 2023, Israel dio la vuelta a los sucesos y aquí estamos otra vez”.

FUENTE: Entrevistas a profesores Alberto Spektorowski y Yoel Schvartz, expertos en el tema de Israel