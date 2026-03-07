Revelan detalles del arresto de Britney Spears

En esta foto de archivo tomada el 22 de julio de 2019, la cantante Britney Spears llega al estreno de Once Upon a Time... in Hollywood de Sony Pictures en el Teatro Chino TCL en Hollywood, California.

MIAMI.- Tras conocerse que Britney Spears fue arrestada en Ventura, California, por conducir bajo los efectos del alcohol, ahora han surgido nuevos detalles sobre el suceso que llevó a la Princesa del Pop pasar la noche del 4 de marzo tras las rejas.

Según lo dicho por fuentes policiales a Entertainment Tonight, a las 8:48 p.m. se reportó que un vehículo BMW 430i negro viajaba por la autopista 101 de manera errática y violando el límite de velocidad. Los oficiales interceptaron el automóvil en Westlake Boulevard.

La intérprete se encontraba sola y con signos de desorientación. Luego de realizarle las pruebas de sustancias, fue arrestada.

Trascendió que la evaluación dio positivo para una mezcla de alcohol y drogas.

Reacción de la artista

Tras hacerse público el arresto, un representante de Spears se pronunció: "Este fue un incidente desafortunado y completamente inexcusable", dijo a People.

"Britney tomará las medidas correctas y cumplirá con la ley, y esperamos que este sea el primer paso para un cambio tan esperado en su vida. Ojalá pueda recibir la ayuda y el apoyo que necesita en estos momentos difíciles. Sus hijos pasarán tiempo con ella. Sus seres queridos elaborarán un plan necesario para que ella tenga éxito y se sienta bien", agregó.

Según informó People, Britney eliminó la cuenta de Instagram en algún momento de esta semana.