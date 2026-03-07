sábado 7  de  marzo 2026
Revelan detalles del arresto de Britney Spears

La intérprete se encontraba sola y con signos de desorientación. Luego de realizarle las pruebas de sustancias, fue arrestada

En esta foto de archivo tomada el 22 de julio de 2019, la cantante Britney Spears llega al estreno de Once Upon a Time... in Hollywood de Sony Pictures en el Teatro Chino TCL en Hollywood, California.&nbsp;

En esta foto de archivo tomada el 22 de julio de 2019, la cantante Britney Spears llega al estreno de Once Upon a Time... in Hollywood de Sony Pictures en el Teatro Chino TCL en Hollywood, California. 

AFP/ Valeria Macon
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- Tras conocerse que Britney Spears fue arrestada en Ventura, California, por conducir bajo los efectos del alcohol, ahora han surgido nuevos detalles sobre el suceso que llevó a la Princesa del Pop pasar la noche del 4 de marzo tras las rejas.

Según lo dicho por fuentes policiales a Entertainment Tonight, a las 8:48 p.m. se reportó que un vehículo BMW 430i negro viajaba por la autopista 101 de manera errática y violando el límite de velocidad. Los oficiales interceptaron el automóvil en Westlake Boulevard.

En esta foto de archivo tomada el 22 de julio de 2019, la cantante Britney Spears llega al estreno de Once Upon a Time... in Hollywood de Sony Pictures en el Teatro Chino TCL en Hollywood, California. 
La intérprete se encontraba sola y con signos de desorientación. Luego de realizarle las pruebas de sustancias, fue arrestada.

Trascendió que la evaluación dio positivo para una mezcla de alcohol y drogas.

Reacción de la artista

Tras hacerse público el arresto, un representante de Spears se pronunció: "Este fue un incidente desafortunado y completamente inexcusable", dijo a People.

"Britney tomará las medidas correctas y cumplirá con la ley, y esperamos que este sea el primer paso para un cambio tan esperado en su vida. Ojalá pueda recibir la ayuda y el apoyo que necesita en estos momentos difíciles. Sus hijos pasarán tiempo con ella. Sus seres queridos elaborarán un plan necesario para que ella tenga éxito y se sienta bien", agregó.

Según informó People, Britney eliminó la cuenta de Instagram en algún momento de esta semana.

