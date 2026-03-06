EEUU ataca más de 3.000 objetivos en Irán en una semana

Una imagen de un video tomada de material difundido por el ejército israelí el 1 de marzo de 2026, muestra los ataques a gran escala en "la sede del régimen terrorista iraní" en Teherán el 1ro de marzo.

Estados Unidos atacó más de 3.000 objetivos durante la primera semana de la ofensiva conjunta contra Irán , según informó el ejército estadounidense el viernes.

Entre los objetivos se incluyen centros de mando y control, sistemas de defensa aérea, bases de misiles y buques y submarinos de la Armada iraní, indicó el Mando Central de Estados Unidos, responsable de las fuerzas estadounidenses en Oriente Medio.

Las principales empresas estadounidenses de defensa acordaron cuadruplicar la producción de armas avanzadas, afirmó el presidente Donald Trump este viernes, en el séptimo día de la guerra contra Irán.

"Las mayores empresas de fabricación de defensa" han "acordado cuadruplicar la producción de armamento de 'clase exquisita'", escribió Trump en la plataforma Truth Social, en referencia a material militar avanzado y de alta precisión.

El presidente añadió que el país dispone de "un suministro prácticamente ilimitado" de armamento de menor grado, que según él se está empleando actualmente en la guerra contra Irán.

FUENTE: Con información de AFP.