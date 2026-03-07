Trump afirma en Miami que el régimen cubano "está al final de la línea" y dice que La Habana busca negociar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (centro), junto a (izq./der.), la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, Santiago Peña, presidente de la República del Paraguay, Luis Abinader, presidente de la República Dominicana, Rodrigo Paz Pereira, presidente de Bolivia, Nayib Bukele, presidente de El Salvador, Javier Milei, presidente de Argentina, José Raúl Mulino, presidente de Panamá, Mohamed Irfaan Ali, presidente de Guyana, Nasry “Tito” Asfura, presidente de Honduras, Rodrigo Chaves Robles, presidente de Costa Rica, José Antonio Kast, presidente electo de Chile, y Daniel Roy Gilchrist Noboa Azín, presidente de Ecuador, durante una fotografía grupal al inicio de la Cumbre "Escudo de las Américas" en Trump National Doral en Miami, Florida, el 7 de marzo de 2026.

MIAMI. — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el régimen cubano “está al final de la línea” y aseguró que autoridades de la isla buscan negociar con Washington, durante su intervención en la cumbre “Shield of the Americas” (Escudo de las Américas) celebrada en Trump National Doral.

El encuentro reunió a varios líderes y figuras políticas del hemisferio que mantienen posiciones críticas frente a gobiernos autoritarios en la región, entre ellos el presidente de Argentina, Javier Milei; el mandatario salvadoreño, Nayib Bukele; y el presidente electo de Chile, José Antonio Kast.

Durante su intervención, Trump se refirió a la situación política y económica de Cuba y sostuvo que el gobierno de La Habana enfrenta un escenario de creciente presión.

“Cuba está al final de la línea. Quieren hacer un acuerdo con nosotros”, afirmó al referirse al régimen cubano.

El presidente añadió que funcionarios cubanos estarían intentando establecer contactos con su administración y mencionó que en esos intercambios podría participar el secretario de Estado, Marco Rubio, aunque no ofreció detalles sobre el alcance de esas conversaciones ni sobre posibles cambios inmediatos en la política estadounidense hacia la isla.

También señaló que la situación en Cuba refleja la profunda crisis económica y energética que atraviesa el país, marcada por apagones prolongados, escasez de combustible, dificultades en el abastecimiento de alimentos y un deterioro sostenido de las condiciones de vida de la población.

Las declaraciones se produjeron en el marco de la cumbre regional, un encuentro centrado en temas de seguridad, cooperación hemisférica y defensa de los sistemas democráticos en América.

Las palabras del presidente fueron seguidas con atención por sectores del exilio cubano y por muchos dentro de la isla, donde crece la expectativa de que la actual administración estadounidense anuncie medidas relacionadas con el futuro político de Cuba y con las aspiraciones de libertad del país.