Doral acoge cumbre del Escudo de las Américas, impulsada por Trump

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, durante su alocución en Cumbre Escudo de las Américas en Doral, MIami-Dade.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (centro), junto a (izq./der.), la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, Santiago Peña, presidente de la República del Paraguay, Luis Abinader, presidente de la República Dominicana, Rodrigo Paz Pereira, presidente de Bolivia, Nayib Bukele, presidente de El Salvador, Javier Milei, presidente de Argentina, José Raúl Mulino, presidente de Panamá, Mohamed Irfaan Ali, presidente de Guyana, Nasry “Tito” Asfura, presidente de Honduras, Rodrigo Chaves Robles, presidente de Costa Rica, José Antonio Kast, presidente electo de Chile, y Daniel Roy Gilchrist Noboa Azín, presidente de Ecuador, durante una fotografía grupal al inicio de la Cumbre "Escudo de las Américas" en Trump National Doral en Miami, Florida, el 7 de marzo de 2026.

MIAMI.– La ciudad de Doral, en Miami-Dade, se convirtió en el escenario de la cumbre internacional donde Estados Unidos y 11 países aliados lanzaron el Escudo de las Américas, una nueva alianza de seguridad hemisférica impulsada por el presidente Donald J. Trump para combatir el narcoterrorismo, el crimen organizado, la migración irregular y la influencia de China en el continente.

La iniciativa, presentada oficialmente durante el encuentro celebrado el sábado 7 en Trump National Doral, fue ratificada por líderes y representantes de gobiernos del hemisferio occidental, conocida como el American Contra Cartel Coalition, documento que establece los principios de cooperación política, militar y estratégica entre los países participantes.

La reunión marca el lanzamiento formal de una coalición liderada por EEUU que busca coordinar políticas regionales frente a amenazas comunes, incluyendo los carteles del narcotráfico, las redes de crimen organizado transnacional y la influencia china.

La histórica alianza se basa en el principio estratégico de Paz a través de la Fortaleza, una doctrina que promueve la disuasión y la cooperación militar entre países aliados para preservar la estabilidad en la región.

Cooperación regional

El Escudo de las Américas funcionará como un sistema de cooperación regional que articula esfuerzos de seguridad, inteligencia y desarrollo estratégico entre los países miembros.

Entre los principales objetivos de la iniciativa destacan:

* Combatir a los carteles del narcotráfico, considerados por Washington organizaciones de narcoterrorismo.

* Reforzar la seguridad fronteriza y contener la migración irregular hacia el norte.

* Proteger infraestructuras críticas del hemisferio como puertos, cables submarinos, telecomunicaciones y rutas comerciales.

* Fortalecer la cooperación militar, policial y de inteligencia entre los gobiernos aliados.

La iniciativa también busca consolidar mecanismos conjuntos de respuesta ante amenazas transnacionales que afectan la estabilidad política y económica de la región.

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, afirmó, durante su alocuición, que los países participantes en la cumbre comparten prioridades fundamentales.

“Todas las naciones presentes en esta sala comparten las mismas prioridades: seguridad, prosperidad, comercio libre y el Estado de derecho. Sabemos que a veces no es fácil mantenerlo, porque hay comunidades difíciles y grandes desafíos. Por eso estamos formando juntos el Escudo de las Américas, una nueva organización destinada a impulsar esas prioridades compartidas en nuestro hemisferio”, declaró Trump.

El mandatario añadió que la iniciativa cuenta con el respaldo de su equipo de seguridad nacional, y destacó la presencia del secretario de Defensa Pete Hegseth, entre otros funcionarios que participan en la reunión.

“Doctrina Donroe”, marco estratégico de la alianza

El lanzamiento del Escudo de las Américas forma parte de una nueva estrategia de política exterior estadounidense denominada Doctrina Donroe, presentada como una actualización de la histórica Doctrina Monroe de 1823.

Esta doctrina sostiene que la seguridad del hemisferio occidental es un interés estratégico de EEUU y sus aliados, y plantea que la presencia de potencias extranjeras en la región —especialmente China— constituye una amenaza para la estabilidad regional.

Entre sus pilares principales se incluyen, contener la influencia geopolítica china en sectores estratégicos como telecomunicaciones, energía y puertos.

Proteger corredores comerciales clave y estratégicos como el Canal de Panamá.

Además, constituir un bloque hemisférico de gobiernos alineados en materia de seguridad y cooperación económica.

Dentro de esta estrategia, el Escudo de las Américas actúa como el mecanismo operativo encargado de ejecutar estos objetivos.

Países que integran la coalición

El bloque inicial del Escudo de las Américas está conformado por 12 países aliados de EEUU, además del propio país estadounidense como líder de la iniciativa.

Estos países son: Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, PanamáParaguay, República Dominicana, Trinidad y Tobago.

Entre los líderes que participaron en la cumbre figuran el presidente argentino, Javier Milei, el mandatario salvadoreño Nayib Bukele, el ecuatoriano Daniel Noboa, el costarricense Rodrigo Chaves, el dominicano Luis Abinader y el panameño José Raúl Mulino.

Países ausentes del nuevo bloque hemisférico

Uno de los aspectos más llamativos del lanzamiento de la alianza es la ausencia de varias potencias regionales.

Entre los países que no forman parte de la coalición destacan están México, Brasil, Colombia y Venezuela.

De acuerdo con las fuentes, estas exclusiones responden principalmente a diferencias ideológicas con la administración Trump y a posturas divergentes sobre temas como la relación con China, la seguridad fronteriza y la cooperación militar regional.

Cuba: tema presente en la conferencia

En su intervención ante los líderes regionales, Trump también hizo referencia a los cambios políticos que, según afirmó, podrían producirse en varios países del continente.

“Estamos viendo una transformación en Venezuela. También esperamos con interés el gran cambio que pronto llegará a Cuba”, afirmó el mandatario.

Trump aseguró que la isla enfrenta una grave crisis económica y energética y señaló que el gobierno cubano habría iniciado contactos con Washington.

“Cuba está al final del camino. No tienen dinero, no tienen petróleo. Tenían el dinero y el petróleo de Venezuela, pero ya no lo tienen. No tienen nada”, subrayó.

El presidente añadió que La Habana estaría interesada en negociar con EEEUU, señalando que esas conversaciones involucran al secretario de Estado Marco Rubio.

“Quieren negociar, y están negociando con Marco y conmigo y con algunos otros. Creo que un acuerdo podría lograrse muy fácilmente con Cuba”, declaró Trump durante el encuentro.

Proyectos estratégicos del Escudo de las Américas

La iniciativa contempla diversos programas de cooperación económica, tecnológica y de seguridad que buscan fortalecer la integración entre los países miembros.

Entre los proyectos destacados se encuentran las operaciones conjuntas contra el narcotráfico que incluyen intercambio de inteligencia y coordinación militar para desmantelar redes criminales transnacionales.

Levantar infraestructuras en las Américas

Se crea un fondo estimado entre 50.000 y 100.000 millones de dólares destinado a financiar puertos, carreteras, redes eléctricas y telecomunicaciones como alternativa a inversiones chinas.

Creación de corredores logísticos estratégicos

Uno de los proyectos piloto es un corredor interoceánico en Honduras que conectaría el Caribe con el Pacífico.

Seguridad tecnológica: La iniciativa promueve reemplazar equipos de telecomunicaciones de empresas chinas como Huawei y ZTE por tecnología occidental.

Certificación: Puerto Seguro de las Américas, Sistema de auditoría y estándares de seguridad para puertos clave del hemisferio.

Liderazgo y coordinación de la iniciativa

Para coordinar la implementación del programa, la Casa Blanca designó a Kristi Noem como enviada especial para el Shield of the Americas.

Su función será coordinar la cooperación entre los países participantes y trabajar junto al secretario de Estado Marco Rubio y el secretario de Defensa Pete Hegseth en la ejecución de las estrategias regionales contra el narcoterrorismo y la migración irregular.

Una alianza que busca expandirse en la región

La Casa Blanca prevé que la iniciativa se amplíe gradualmente conforme evolucionen los escenarios políticos en América Latina.

Entre los países que podrían integrarse en futuras etapas se mencionan Colombia, Perú, Guatemala y Brasil, así como Venezuela en un eventual escenario de transición política.

El objetivo estratégico de Washington es consolidar un bloque hemisférico alineado en materia de seguridad, comercio e infraestructura que actúe como contrapeso frente a la influencia de potencias extrarregionales.