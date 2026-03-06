Ayuda enviada desde México a Cuba estaría siendo vendida en tiendas controladas por militares

MIAMI . Un reportaje difundido esta semana por el periodista Rodrigo Lema en el canal mexicano Azteca Noticias asegura que alimentos enviados desde México como ayuda humanitaria a Cuba estarían siendo vendidos en establecimientos controlados por el aparato estatal y militar de la isla, en lugar de distribuirse gratuitamente entre la población que enfrenta una grave crisis de abastecimiento.

La investigación documenta la presencia de artículos incluidos en esos cargamentos en las Tiendas de Recaudación de Divisas (TRD), entre ellos el denominado “frijol del bienestar”, un producto vinculado a programas sociales en México, orientados a garantizar acceso a la alimentación para sectores vulnerables. Sin embargo, lejos de llegar gratuitamente a los cubanos que enfrentan una profunda escasez, esos suministros estarían siendo comercializados en dólares dentro de un sistema minorista controlado por entidades estatales y empresas vinculadas a las Fuerzas Armadas Revolucionarias. La situación vuelve a generar cuestionamientos sobre el respaldo político de la actual administración mexicana al régimen castrista y sobre el destino real de lo que se presenta internacionalmente como asistencia humanitaria para el pueblo cubano, en un patrón denunciado en otras ocasiones.

El reportaje recoge testimonios en la provincia de Matanzas que señalan que varios establecimientos que durante meses permanecieron prácticamente vacíos comenzaron a exhibir mercancías poco después de la llegada de buques con cargamentos de asistencia procedentes de ese país.

Asimismo, evidenció que en esos locales medio kilogramo de frijoles importados se vende por alrededor de 2.97 dólares, una cifra elevada para la mayoría de los ciudadanos, cuyos ingresos continúan denominados en pesos cubanos, devaluados, y fuertemente golpeados por la inflación.

Las imágenes y testimonios presentados también muestran la presencia de otros productos de origen mexicano, como lentejas, frijoles de distintas variedades y artículos de higiene.

El caso vuelve a colocar bajo escrutinio el destino de la cooperación internacional enviada a Cuba, en medio de una de las crisis económicas más profundas que atraviesa el país en décadas, marcada por escasez generalizada, apagones prolongados y un deterioro sostenido del poder adquisitivo de la población.

Periodistas independientes y observadores dentro de la isla han documentado en distintas ocasiones que mercancías provenientes de donaciones o acuerdos de cooperación terminan incorporándose al sistema de tiendas en divisas administrado por conglomerados estatales.

Estas cadenas comerciales, operadas por empresas como CIMEX y otras entidades vinculadas al aparato económico del Estado, venden productos exclusivamente en monedas fuertes, lo que limita el acceso de amplios sectores de la población.

En algunos casos, países donantes han optado por marcar los envases de los productos enviados a Cuba con advertencias explícitas que indican que se trata de ayuda destinada a la población y que no debe comercializarse, precisamente para evitar su reventa dentro de circuitos oficiales.

Sin embargo, una vez que los cargamentos ingresan al sistema de distribución controlado por el Estado, la trazabilidad de esos suministros se vuelve opaca, lo que dificulta determinar qué proporción llega realmente a los ciudadanos.

En un país donde el acceso a bienes básicos se ha vuelto cada vez más precario, la posibilidad de que insumos enviados como ayuda terminen vendidos en tiendas en dólares alimenta la indignación de muchos cubanos que continúan enfrentando largas colas, desabastecimiento y precios cada vez más inaccesibles.

Ante estas evidencias, la pregunta para la cúpula gobernante en La Habana es inevitable: ¿cómo explica el régimen que productos enviados como ayuda para los cubanos terminen vendidos en dólares en sus propias tiendas estatales?