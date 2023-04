Cuba: no hay gasolina y el régimen pide ir al Primero de Mayo caminando

TRAGEDIA Cuba: Mala praxis deja un muerto y decenas de contagios por hepatitis C

Sin embargo, la isla enfrenta una escasez de combustible que se ha prolongado un mes y que trastorna la vida cotidiana de los cubanos, en momentos en que Cuba pasa por su peor crisis económica en tres décadas.

No obstante, el régimen se empecina en realizar una actividad que conlleva costes que el país no está en condiciones de asumir, todo por mantener la imagen triunfalista de un sistema que no se sostiene. Por eso, Ulises Guilarte de Nacimiento, secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), anunció los cambios para la celebración del Primero de Mayo.

"Las condiciones con el aseguramiento del combustible nos han conducido a reformularnos la concepción inicial" de la celebración, dijo, en declaraciones reproducidas por la televisión estatal.

"Se trata de suplir esa gran movilización que hacíamos utilizando los medios de transporte, por la participación del pueblo en actos" en comunidades y en centros laborales y estudiantiles de toda la isla.

De esta manera, señaló, habrá un acto reducido en el malecón de La Habana, al que deberán llegar caminando personas de cinco de los 15 municipios capitalinos.

La marcha del Día de los Trabajadores se reanudó apenas en 2022, tras dos años de pandemia en los que fue cancelada esta importante celebración para el país gobernado por el Partido Comunista de Cuba, única agrupación política legal por el régimen.

En las calles de La Habana lucen con cada vez menos automóviles en circulación y largas colas de vehículos alrededor de las estaciones de gasolina.

Las clases presenciales en cinco universidades fueron suspendidas ante la grave crisis por combustible.

