Cuba: personas de la tercera edad viven un calvario

“Terrible, fatal; el que no tenga una familia que le ayude, que le busque algo, está muerto de hambre. Dos mil pesos y pico al mes, no da para nada, independientemente de que no hay un ‘buche’ de leche. Eso es punto y aparte”, lamentó Adelaida Ramírez, desde en Cárdenas, Matanzas.

La pensión que recibe un jubilado no le alcanza para nada, aseguró Ramírez. Pero la situación se extiende a los medicamentos, dijo. “No hay medicamentos, hace cinco meses que no hay nada para la presión (arterial)”.

Otra jubilada, Lucila Tejeda, desde Guanabacoa, en La Habana, comentó que no puede comprar sus medicamentos con regularidad.

“Yo tengo tratamiento, que a veces lo puedo coger, porque hay; a veces demora un mes y ya, no hay, no ha entrado”, explicó Tejeda a Radio Martí.

"Mi pensión del mil y pico de pesos", comentó, "sólo me da para comprar lo que envían por la libreta, lo extra no lo puedo adquirir. No lo compro porque, si me pongo a comprar extras, el extra está muy por encima del pago que me hacen. No lo compro”.

Otro jubilado, residente en la provincia Pinar del Río, que no quiso ser identificado, también criticó la pensión que recibe:

“No, no, no alcanza, están muy caros los productos. La alimentación es fundamental y los medicamentos son fundamental para todo. Mi mamá tiene 100 años, ahora recibe dieta por enfermedad, eso es insuficiente”.

Un artículo en el portal Cuba Debate de diciembre de 2022, informaba que la atención a las desigualdades y a las personas en situaciones de vulnerabilidad, estarían entre los objetivos priorizados por el régimen cubano para 2023.

FUENTE: Radio Televisión Martí