Contactos entre Cuba y EEUU avanzan sin agenda clara en medio de tensiones

MIAMI.- El régimen cubano reconoció este martes que mantiene contactos con Estados Unidos en un contexto de crecientes tensiones bilaterales, aunque admitió que el proceso se encuentra en una etapa “muy preliminar” y sin una negociación estructurada en curso.

La vicecanciller Josefina Vidal, una de las principales figuras del acercamiento diplomático de 2015, afirmó que las conversaciones aún no han avanzado hacia una agenda concreta. “Estamos en una fase muy preliminar, muy inicial, y todavía no existe una negociación estructurada entre los dos gobiernos”, sostuvo.

Las declaraciones se producen en un momento particularmente delicado para la isla, marcado por una crisis económica prolongada, escasez de combustible, apagones recurrentes y un creciente malestar social.

El origen del embargo

El embargo contra Cuba no es reciente ni arbitrario. Se remonta a los primeros años de la llamada “revolución” encabezada por los hermanos Castro, cuando el régimen confiscó propiedades, persiguió opositores y se alineó con la Unión Soviética en plena Guerra Fría. Desde entonces, Washington ha mantenido restricciones económicas como respuesta a la represión política y la falta de libertades en la isla.

Tensiones recientes

Las relaciones se agravaron a finales de enero cuando el presidente Donald Trump frenó las exportaciones de petróleo hacia Cuba, tras la caída del depuesto dictador Nicolás Maduro, principal aliado del castrismo. La medida buscó limitar el suministro energético de la dictadura, que depende de socios externos para sostener su aparato represivo.

En febrero, medios estadounidenses señalaron a Vidal y a Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro, como participantes en contactos secretos con funcionarios del Departamento de Estado. La Habana no respondió a esas versiones.

Presos políticos y gestos vacíos

El régimen anunció en marzo conversaciones con Washington y, en paralelo, la excarcelación de presos como parte de un acuerdo con el Vaticano. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos denunciaron que entre los más de 2,000 indultados no figura ningún prisionero político, sino presos comunes, lo que confirma que la dictadura sigue utilizando estas medidas como propaganda.

Más de una década después del acercamiento entre La Habana y Washington, la vicecanciller recordó que ese proceso se desarrolló con "voluntad política" de ambas partes. En la actualidad, el contexto bilateral es distinto y está marcado por tensiones diplomáticas, mientras organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos mantienen cuestionamientos sobre la situación política en la isla y la falta de libertades, en medio de un sistema de partido único.

FUENTE: Con información de AFP/Redacción DLA