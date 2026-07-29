Cuba reconoce la salida de 7 cadenas hoteleras y la "paralización casi total" del sector turístico

LA HABANA — El régimen cubano reconoció este miércoles que las presiones de Estados Unidos han provocado la salida del país de siete cadenas hoteleras internacionales que gestionaban el 46% del total de habitaciones del país (más de 80.000, según datos oficiales).

El primer ministro del régimen, Manuel Marrero, hizo públicos estos datos al intervenir en la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP, parlamento unicameral), cuando se refirió al paquete de reformas puesto en marcha por el Ejecutivo isleño.

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Agregó que el bloqueo petrolero de EEUU y la amenaza de sanciones contra empresas internacionales han provocado la "paralización casi total" del sector turístico cubano, antiguo motor de la economía isleña y una de sus principales fuentes de divisas.

Actualmente el 73 % de las instalaciones hoteleras están cerradas, lo que ha dejado en el aire 25.000 puestos de trabajo en esos establecimientos, afirmó el primer ministro ante los diputados.

Hasta ahora eran conocidas las salidas en las últimas semanas de las hoteleras españolas Meliá, Iberostar y Barceló, de la canadiense Blue Diamond, de la indonesia Archipielago International y de la turca ATG.

Las nuevas medidas

Marrero anunció además varias medidas para dinamizar el sector turístico, como la aprobación de nuevas modalidades de negocio para el sector privado, incluidas la gestión de hoteles, el alquiler de automóviles o los servicios de transporte de viajeros.

El régimen comunista también va a permitir al sector privado ejercer de agentes turísticos, guías y agentes. Asimismo, va a poner en marcha una tasa del 1 % a estos negocios para promover la sostenibilidad y la imagen de esta actividad económica.

El turismo, que atravesaba un período de crisis desde la pandemia, ha terminado por colapsar este año a raíz de las presiones estadounidenses.

Despidos del Estado

Marrero también informó que Cuba va a eliminar en las próximas semanas 92.000 puestos de trabajo público en Salud, Educación, Cultura y Deporte.

La decisión, incluida dentro del paquete de reformas para liberalizar y descentralizar la devastada economía nacional, es un "primer paso" en la aplicación de la Ley de Organización de la Administración Central del Estado, que va a suponer la desaparición de varios ministerios.

Marrero explicó a los diputados que los puestos de trabajo afectados por esta reducción estaban en su mayoría vacantes en la actualidad.

Agregó que en septiembre el resto de ministerios anunciarán los correspondientes recortes de plazas laborales en sus departamentos, aunque no dio cifras al respecto.

¿Qué ministerios serán eliminados?

El Consejo de Ministros aprobó en abril el Anteproyecto de Ley de Organización de la Administración Central del Estado que preveía pasar de 27 a 20 organismos de la administración central, lo que supone la eliminación de varios ministerios.

Entre otros, la normativa plantea fundir el Ministerio de Economía y Planificación con el de Finanzas y Precios, el de Ciencia y Tecnología con el de Educación Superior, y el de Agricultura con el de Industrias Alimentarias.

Marrero argumentó entonces que "un país con una situación tan compleja no puede tener una estructura tan grande, tanta burocracia".

Cuba se encuentra sumida en una grave crisis desde hace seis años, periodo en el que el producto interno bruto (PIB) de la isla se ha contraído un 15%, según cifras oficiales. La situación se ha agravado de forma marcada a partir de enero pasado, cuando EEUU redobló las presiones sobre el régimen comunista.

Washington busca con su política de máxima presión una serie de cambios políticos y económicos en la isla.

FUENTE: Con información de EFE