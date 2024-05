Cuba: Régimen modifica horario de clases en Villa Clara por apagones

El horario docente se ajustará de 10:00 am a 12:00 am y de 2:00 a 4:20 pm, indicaron las autoridades.

Aunque se especifica que el inicio e las actividades se realizará desde las 6.30 am en los Círculos Infantiles y 7.00 am en las Escuelas, en el período antes de las 10:00 am solo se desarrollarán “actividades lúdicas y complementarias”, hasta que inicie el primer turno de clases a las 10:00.

Más protestas por los apagones

Los habitantes del barrio Van Van en el municipio de Baracoa, salieron a las calles exigiendo el restablecimiento del servicio eléctrico, en medio de consignas "queremos comida", luego de que transcurrieran más de 14 horas sin luz, reseñó Cubanet

Los habitantes del sector, expresaron su preocupación por la falta de medios para preparar alimentos y el deterioro de los pocos víveres que tenían, debido a la ausencia de refrigeración.

Medios de comunicación informaron que la policía bloqueó el acceso a la zona y utilizó altoparlantes para pedir a la población que negociara y desalojara las calles, prometiendo solucionar el problema, aunque las protestas continuaron.

FUENTE: Redacción/CubaNet