Cuba registra 626 protestas en el primer mes del 2024

A través de su informe el Observatorio indica que “por primera vez, las expresiones de descontento relacionadas con la inseguridad ciudadana y la creciente ola de violencia social en el país encabezaron a todas las demás categorías del registro, con 144”.

Las cifras de protestas compiladas en el mes reflejan que no solo se mantienen preocupantes cifras de feminicidios (5), asesinatos u homicidios (18), asaltos y robos (47) y casos de personas desaparecidas (22), sino que se ha llegado a un espantoso nivel de crueldad y sangre

Un notable salto tuvo lugar en las protestas basadas en actos represivos, de 68 en diciembre de 2022 a 133 en enero de 2024 (tercer lugar por categorías). El incremento pareció traslucir la crispación y temor del gobierno ante un probable estallido social, en vista del creciente rechazo popular a las penurias actuales y las que traerá un nuevo paquete de medidas económicas condenado a empeorar la situación.

POLICIA CUBA.jpg La policía hace guardia cerca del Capitolio Nacional, sede de la Asamblea del Poder Popular, días después de que hubiera protestas en La Habana, Cuba, el 14 de julio de 2021. ARCHIVO/AP

El informe resalta “el redoblamiento de la represión se apreció en todos los niveles: contra presos políticos y sus familiares, opositores, manifestantes pendientes de juicio, comentaristas en las redes, actores económicos privados, transportistas y hasta actividades filantrópicas conducidas por la sociedad civil independiente”.

El “Paquetazo”, un conjunto de medidas anunciadas por el régimen que auguran un encarecimiento de bienes y servicios, una probable explosión inflacionaria y menos dinero en el bolsillo de los cubanos, atizó el resentimiento contra los dirigentes comunistas, en paralelo con aplazamientos de punta a cabo en la entrega de las cuotas de la canasta básica de alimentos. Estos dos factores situaron en tercer lugar a la categoría Alimentación, inflación, agricultura, con 114 protestas.

Se mantuvieron en enero los problemas con los servicios públicos (29), especialmente los de salubridad, suministro de agua y electricidad, con el regreso en las últimas semanas de apagones que oscurecieron hasta un 30 % del país. Tristes historias relacionadas con problemas de vivienda dieron pie a 27 protestas.

Cuba - colas - escasez de combustible - AP La gente hace fila para poder reabastecer sus autos en La Habana, Cuba, el lunes 24 de abril de 2023. La capital de Cuba ha estado restringiendo las ventas de combustible, amenazando con debilitar aún más una economía tambaleándose por apagones de energía e inflación galopante. AP/Ramón Espinosa

La situación heredada del 2023 en el primer mes del año fue resumida así por el sacerdote Alberto Reyes en un post: “El 2023 ha sido duro, con un crescendo continuo no sólo en la dificultad de adquirir lo necesario para vivir, sino en la cantidad de emigrados y el desespero por emigrar, y en la apatía del gobierno, que cada vez ignora más el día a día de este pueblo, mientras moviliza sus energías hacia el control y la represión. (…) Nuestros gobernantes, o son ciegos, y no ven la realidad que los circunda; o son torpes, y ven, pero no entienden; o han permitido que entre en ellos la maldad, con lo cual, ven, entienden, son conscientes del sufrimiento de este pueblo, pero no les importa, y han elegido eternizarlo”.

Como contrapartida al recrudecimiento de la represión se registraron 88 desafíos al Estado policial (cuarto lugar), incluyendo la quema en la llegada del nuevo año de un muñeco representativo de Díaz-Canel; una protesta colectiva por la cuota de leche de los niños en el centro de Palma Soriano (Santiago de Cuba); un paro de cocheros en Bayamo (Granma); publicaciones en redes sobre la crisis multilateral y la mala gestión de los dirigentes; la quema de un basurero por vecinos del barrio habanero de Lawton; y el efectivo plantón de una madre ante una prisión exigiendo atención médica para su hijo preso político.

FUENTE: REDACCIÓN/EUROPA PRESS