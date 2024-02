La Asamblea de la Resistencia Cubana conmemora el natalicio de José Martí

La pintura es una joya y realza la imagen de José Martí con un fondo multicolor que muestra la belleza de las flores del campo cubano. Fue un regalo de gran valor y significación. La ceremonia culminó con una dama cubana recitando uno de los versos más conocidos de José Martí.

El acto central se inició con los himnos nacionales de Estados Unidos y Cuba, las palabras de bienvenida del presidente del Club y la invocación a Dios.

El Dr. Orlando Gutiérrez-Boronat, como Maestro de Ceremonia, destacó la presencia en el evento de diversas personalidades que le daban realce a la conmemoración. Seguidamente, le dio la palabra a la primera oradora, Silvia Iriondo, presidenta de Mar por Cuba y miembro del Secretariado de la ARC.

Con palabras muy emotivas, la presidenta de MAR por Cuba recordó visitas anteriores al Club Cubano. Comenzó destacando la lucha de las mujeres cubanas a lo largo de estos 65 años. Dijo que estamos viviendo momentos críticos y que son momentos de intransigencia porque no vamos a aceptar reformas a un sistema podrido, que no vamos a dejar de luchar por una independencia plena. Enfatizó que marchamos en unidad, la unidad que buscó el Apóstol para que, por encima de todo, logremos una unidad de propósitos que es la independencia plena.

Silvia recordó que alrededor de Martí había llamados a la autonomía y al anexionismo, pero Martí solo tenía oídos para la independencia, y nosotros, también.

Habló de sus esperanzas y terminó con una frase que ponía en duda que ella pudiera ver el día de la libertad. Esa frase, tomada como cita, resultó ser punto de referencia para el siguiente orador, el expreso político Jorge Luis García Pérez “Antunez”.

Jorge Luis rememoró lo importante que fueron las gestiones de las “muchachitas” de MAR por CUBA para darle ánimo a los presos políticos como él. Recordó que Martí fue un hombre preparado intelectualmente y que renunció a una vida cómoda para dedicarse a la lucha por la independencia de Cuba, como lo hacen ahora muchos compatriotas. Estableció una imagen patriótica enfatizando que Martí no ha muerto porque está presente con su ejemplo en las gestas cubanas de Boitel y Zapata Tamayo y en las protestas del 11 de julio. Antunez alertó que otro 11 de julio está a punto de producirse porque aunque muchos se marcharon al exterior, quedan muchísimos cubanos que están hartos de la miseria, la opresión y la falta de libertades en la isla.

Jorge Luis continuó diciendo, a nombre del presidio político que, no nos vamos a rendir porque si tantos patriotas que hay aquí no se rindieron jamás, nosotros no nos vamos a “rajar”. Y quiero enfatizar, dijo, que voy a regresar y volveré a caminar por mi Placetas. Y terminó con una elegante frase asegurándole a Silvia que ella sí verá la libertad de Cuba porque esa libertad está muy cerca.

Después de la cena, una excelente paella campesina, el Maestro de Ceremonia Orlando Gutiérrez-Boronat, enfatizó que esa no era solamente una cena recordando a José Martí, sino que era una sesión de trabajo por la libertad de Cuba y relató lo importante que ha sido el esfuerzo con amigos diputados de Suecia que ayudaron para que ese país liderara los esfuerzos para echar abajo la millonaria ayuda que le regala anualmente a la dictadura castrista.

Orlando puntualizó la nefasta tarea que realiza el Partido Socialista Obrero de España protegiendo al régimen castrista de las acciones de la Unión Europea por las violaciones de los derechos fundamentales de los cubanos. Y convocó a organizar una fuerte campaña mundial para cortar los fondos europeos a la dictadura cubana.

A continuación, el Coordinador de la ARC llamó al pódium a dos importantes amigos de la causa cubana: a René Bolio, de México, y a Rodrigo Avila, de El Salvador. René, destacó cómo las encuestas en México demuestran que los mexicanos apoyan la causa por la libertad de Cuba y dijo que tiene buenas perspectivas de que este año Justicia Cuba pueda hacer realidad la creación de un tribunal internacional que juzgue los crímenes de lesa humanidad que ha cometido la dictadura comunista de Cuba.

Rodrigo Avila, enfatizó su compromiso con la libertad de Cuba y su lucha democrática. Son ideales que compartimos, dijo. Pero muy importante también es la significación que tendrá para toda América latina la democratización de Cuba. Avila destacó la personalidad de José Martí como una inspiración para cubanos y latinoamericanos.

Seguidamente, Orlando presentó a Kiele Cabrera como representante de la juventud de la ARC. Kiele destacó que nació en Estados Unidos de padres exiliados y que desde niña tuvo a los patriotas del exilio como un ejemplo a seguir.

Dijo que la Cuba de hoy está muy lejos de la Cuba que conoció en los relatos de sus padres. “Cuando yo me lancé al estadio aquí en Palm Beach -continuó recordando- fue dos meses antes que ocurriera la explosión popular del 11 de julio en Cuba. En ese momento había una gran represión en la isla contra el Movimiento San Isidro y contra los artistas contestatarios. Por eso lo hice”.

Kiele enfatizó: “Quiero seguir el legado de ustedes y decirle a mi generación que el comunismo es un cáncer que se ha comido a Cuba, que se está comiendo a América Latina y que amenaza con comerse ahora también a Estados Unidos. Y terminó diciendo: “Yo estoy aquí para apoyar a los jóvenes que luchan por la libertad en Cuba”.

Como orador final, Luis Zúñiga, miembro de la ARC, comenzó afirmando que estamos en el momento más cercano a la libertad de Cuba en los 65 años de dictadura. Aseguró que el régimen castrista está: políticamente desprestigiado, socialmente rechazado y económicamente arruinado. Y tiene sus días contados. Y para lograr su fin tenemos un instrumento espectacular: La Asamblea de la Resistencia Cubana (ARC) que cuenta con una amplia representatividad, integrada por más de 50 organizaciones dentro y fuera de Cuba. En efecto, dijo, es la coalición más amplia que ha existido en la lucha por Cuba en estos 65 años.

Zúñiga pasó revista a los notables éxitos que ha logrado la Asamblea, incluyendo sus gestiones ante la pasada administración del Presidente Donald Trump cuando se logró la aplicación de la Ley Helms-Burton que le puso una luz roja a las inversiones extranjeras en Cuba, la reinstalación del régimen castrista en la lista de países patrocinadores del terrorismo que limita y supervisa sus transacciones bancarias y financieras internacionales y la cancelación de los viajes de barcos crucero a Cuba que le dejaban ganancias millonarias a la dictadura.

Las gestiones de la ARC también se han centrado, destacó Zúñiga, en que la actual administración no cancele esas importantes sanciones al régimen comunista de La Habana.

Adicionalmente, Luis Zúñiga expuso cómo la estrategia de la Asamblea se ha enfocado en cortar las fuentes de ingreso a la dictadura porque los recursos que recibe los dedica, prioritariamente, a mantener y reforzar el aparato represivo que la mantiene en el poder. A Canadá, una de esas fuentes, la ARC ha viajado al menos cinco veces y su Coordinador General, Orlando Gutiérrez-Boronat, ya fue recibido por el “Gabinete en las Sombras” que es como identifican a los probables ministros del próximo gobierno canadiense. De hecho, el turismo de Canadá a Cuba ha caído 50%.

La segunda fuente de ingresos a la dictadura, dijo Zúñiga, es la Unión Europea, y gracias a las muchas gestiones de la ARC que ha realizado no menos de diez viajes a Bruselas, Estocolmo, Polonia, Lituania, Ucrania y Francia, ya se presentó la solicitud de revisar, con vistas a cancelar, el Acuerdo de Colaboración de la Unión Europea con Cuba que le otorga a la dictadura más de 150 millones de euros anuales.

Para terminar, Zúñiga volvió a enfatizar que nunca, en los 65 años de dictadura, habíamos estado más cerca de la victoria y llamó a un esfuerzo extra para que no perdamos este ímpetu y ofensiva como ocurrió cuando el derrumbe de la Unión Soviética en que el régimen castrista logró reinventarse y sobrevivir. Para esta lucha hace falta, como dijo Napoleón Bonaparte, dinero, dinero y más dinero porque así es como se pueden ganar las guerras. Hagamos, llamó Zúñiga, un esfuerzo patriótico para la Asamblea pueda llevar a cabo la ofensiva que necesitamos para darle al régimen una estocada final.

Inmediatamente después, Orlando invitó al cantautor y patriota cubano, Amaury Gutiérrez, para tomar el escenario y concluir musicalmente el evento. Amaury deleitó al público con sus creaciones musicales patrióticas cantándole a los presos, a los balseros y a los valientes que salieron a protestar el 11 de julio y luego con sus románticas creaciones que tanto éxito han tenido.

Para cerrar el acto, el Coordinador de la ARC hizo la introducción del video musical que contiene el Himno Anticomunista, escrito y musicalizado por Frankie Marcos y Clouds, con la participación de Paquito de Rivera.

FUENTE: Asamblea de la Resistencia Cubana