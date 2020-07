Cuba: Tiendas de militares venderán productos en dólares

En Guantánamo, una empleada de una tienda de la cadena TRD indicó a esta redacción que se rumora que en esa ciudad tres tiendas serán habilitadas para esta clase de oferta comercial.

Desde Sancti Spíritus, 14ymedio reportó que en la ciudad cabecera "los mercados estatales en pesos cubanos y convertibles están muy desabastecidos, solo hay botellas de agua y de ron", pero las dos mayores tiendas "están cerradas y en preparativos para abrir con productos a la venta en moneda libremente convertible".

La nueva oferta incluirá alimentos y productos de higiene, precisamente dos de los renglones que más escasean en Cuba. De ahí que esos mercados, que según las fuentes de DIARIO DE CUBA no han sido abiertos debido a que aún no han sido abastecidos completamente, despiertan la molestia de las personas que no tienen acceso a divisas extranjeras.

Yusmaris Martínez Vinent, trabajadora social y madre de una niña se quejó desde Santiago de Cuba: "Esto es indignante. Resulta que la tienda más cercana a mi vivienda, La Gran Piedra y Los Ríos, donde hay todo tipo de productos, sus ofertas son en dólares".

"¿Cómo me hago para adquirir algún producto, si no tengo ni dólares y mucho menos familiares en el exterior que me los envíen", dijo a DIARIO DE CUBA.

Virginia Beatriz, ama de casa de esa propia ciudad oriental, aseguró que desde hace varios días está haciendo gestiones para adquirir a través de una tienda virtual estatal algún producto alimenticio, ya que su hija reside en el exterior, pero ello no ha sido posible debido a la ineficacia de la plataforma online TuEnvio.

"Ahora resulta que vengo a esta tienda, donde hay todo tipo de productos, y me encuentro que se están ofertando en dólares. ¿A dónde vamos a parar? Un día te levantas y es obligatorio hablar inglés", comentó a esta redacción.

DIARIO DE CUBA intentó hablar con algún trabajador de la tienda La Gran Piedra, pero se encontraba cerrada. Uno de los policías que se encuentra en el lugar para organizar las colas explicó que ello se debía a que faltan productos para abastecer totalmente el mercado.

CIMEX había habilitado la venta en moneda libremente convertible en octubre de 2019 mediante el uso de tarjetas magnéticas asociadas a cuentas en divisas en tiendas especialmente creadas para la comercialización de vehículos, electrodomésticos, entre otros productos importados.

Esa medida provocó que el precio del dólar se disparara en el mercado informal y la oferta de divisas en las Casas de Cambio estatales (CADECA) fuera muy limitada.

Pero la pandemia del COVID-19 deja tan maltrecha a la economía cubana que los militares del conglomerado empresarial GAESA han tomado la decisión de ampliar la oferta de productos bajo esta modalidad para captar la mayor cantidad posible de divisas, que en su mayoría proceden de las remesas que reciben los cubanos.

De hecho, en mayo último el régimen autorizó el uso del dólar estadounidense en las operaciones de venta minorista en divisas y la importación de mercancías que sean realizadas en el país, según la Resolución 73/2020 emitida por el Banco Central y publicada en la Gaceta Oficial extraordinaria del 22 de ese mes.