¿Asilo de venezolanos en vilo ante nuevas relaciones entre EEUU y Venezuela?

La jefa de la Misión Diplomática de EEUU, Laura Dogu, y la jefa encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se reunieron en Caracas.

¿MIAMI .- El restablecimiento de relaciones diplomáticas entre EEUU y Venezuela , a una semana del anuncio oficial, ha significado el ingreso de ingentes recursos económicos y un leve giro de la situación política del país suramericano.

Y, aunque no proporciona aún resultados tangibles a los venezolanos, puede también afectar a cientos de solicitudes de asilo de venezolanos en territorio norteamericano.

“El asilo como figura de protección puede verse debilitado”, según afirma el abogado Avelino González, especialista en migración.

Significaría que venezolanos solicitantes de esta asistencia oficial, muchos de ellos en busca de un estatus legal tras quedarse sin la protección del TPS en EEUU, pueden quedarse varados y en riesgo, ante el avance de la restitución de vínculos de ambos países, sostiene.

Hasta la fecha, más de 50,000 inmigrantes venezolanos que llegaron a EEUU en las olas de migración forzada desde su país, se encontrarían en una “situación incierta”.

La nueva etapa de relaciones, en el contexto del reconocimiento formal del presidente Donald Trump al gobierno de Delcy Rodríguez y la Ley de Amnistía, coloca en una posición de fragilidad a la única probabilidad de amparo con la que cuentan inmigrantes venezolanos y que otorga todo Estado a un ciudadano extranjero que huye de graves riesgos en su tierra.

“No es fácil plantearse el regreso en estos momentos, aunque se nos invita”, afirma un asilado y establecido en Florida, quien considera que la restitución de relaciones impulsada por EEUU “es un hecho trascendental, pero exige claridad por parte de ambos países”.

Asilo en medio de relaciones

“El restablecimiento de relaciones es un paso obligado que no necesariamente afecta a la figura del asilo”, advierte González al comentar las implicaciones en la situación de los inmigrantes venezolanos.

Tampoco influye en las causales para solicitarlo bajo la Convención de 1951, como es la persecución por el gobierno del país de origen, o por un organismo u organización paraestatal sobre el cual no se tenga todo o ningún control, como sería el caso de los “colectivos”. O también por razones de sexo, credo o raza, aclara.

“El asilo es algo que se ve en casos particulares y es muy casuístico por personas específicas, como los perseguidos”, precisa.

En su explicación, alude el caso de Cuba y EEUU que restablecieron relaciones diplomáticas en 2015 y eso no impidió que muchos cubanos pudieran conseguir el asilo por su situación de alto riesgo.

Sin embargo, el de Venezuela es en la actualidad distinto.

“La consecuencia de esta situación más bien protocolar entre los dos EEUU y Venezuela es que la figura del asilo puede verse debilitada, pues todo lo que implica la situación venezolana indica la tendencia a que definitivamente el asilo se elimine como figura de protección”.

Explica que Venezuela “ha dado pasos” tendientes y en concordancia con lo que ha pedido la administración Trump “para no incentivar o quizás inutilizar la figura del asilo con respecto a la mayoría de los venezolanos que están todavía acá, en EEUU, pendientes de asilo, muchos de ellos incluso desde 2014 o 2015”.

Señala, además, que puede observarse la “intención” de hacer creer que el regreso a Venezuela está permitido, que no habrá ningún obstáculo para hacerlo, y que no se perseguirá a nadie por haberse opuesto al régimen, pero no.

“Creo que el restablecimiento de relaciones puede estar fundamentado en la propia Ley de Amnistía que hizo el Parlamento de Rodríguez, pero a pesar de que no descriminaliza las conductas por las cuales las personas fueron encarceladas y se ha liberado a un gran número de presos políticos, todavía puede existir un delito al oponerse al gobierno, el disentir del gobierno, el criticar al gobierno”, dice y añade:

“Definitivamente, lo que la administración Trump ha planteado a Venezuela trae consecuencia que en algún momento puede haber dictámenes de que los asilos no son procedentes en EEUU”.

Solicitudes paralizadas

González asegura que las aplicaciones en general de los venezolanos con solicitud de asilo ante autoridades estadounidenses “no han dejado de estar pausadas y todas las aplicaciones de todos los casos de personas que tenían peticiones de visa pendientes y que fueron canceladas, no se han vuelto a recedular”.

“Ninguna de las ceremonias de ciudadanía que se suspendieron han vuelto a tener fecha, lo cual me llama la atención porque incluso personas de países como Colombia que están en la programación siguen teniendo entrevistas, se siguen procediendo con sus trámites”.

Afirma que no se ve con claridad lo que está sucediendo con personas de Venezuela: “Aunque se están haciendo algunas entrevistas de asilo, no se está dando el resultado de lo que va a suceder con el asilo que se ventiló en esa cita”.

“Hay un grupo de venezolanos que, en estos momentos, está a la espera de entrevistas. Hay otras pocas que ya se han realizado, pero ese grupo no tiene respuesta de su solicitud, cuando sale”.

Solicitantes de asilo Solicitantes de asilo reciben alimentos mientras esperan noticias sobre las políticas migratorias de EEUU desde la ciudad mexicana de Tijuana. AP/Gregory Bull, Archivo

A la espera de información consular

En Venezuela ciudadanos tampoco tienen claro todavía la implicación del esperado restablecimiento de relaciones diplomáticas en sus vidas.

Muchos aguardan la apertura oficial de los servicios consulares en la Embajada de EEUU en Caracas para poder tramitar sus peticiones, entre ellas el visado para poder viajar a territorio estadounidense y poder visitar a sus familias.

Autoridades de la sede diplomática se abstuvieron de adelantar información solicitada por DIARIO LAS AMÉRICAS sobre una fecha eventual para la reapertura de la atención al público, un dato que se presume sensible en este proceso de negociación iniciado por el gobierno del presidente Trump.

Sin embargo, contribuiría a descongestionar el demandado consulado estadounidense en Bogotá, Colombia, designado para atender a ciudadanos venezolanos.

El 9 de octubre de 2025, el Departamento de Estado emitió una instrucción de “efecto inmediato” para que los venezolanos solo gestionen allí sus visas de ingreso, es decir, de no inmigrante.

A esa sede consular también acuden venezolanos en EEUU que requieren tramitar pasaporte y visados, porque en este país no hay consulados desde 2019. El régimen de Venezuela designó en febrero pasado al diplomático Félix Plasencia como representante ante EEUU y reabrir la Misión en Washington.

Sin vuelos directos aún

La reanudación de los vuelos directos para poder viajar también es una de las noticias más esperadas en este contexto.

Solamente la aerolínea American Airlines anunció la retoma de la ruta Miami-Caracas en aviones pequeños, tras autorización del Departamento de Transporte de EEUU en días pasados, previa inspección de seguridad en el principal Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, pero no ha revelado aún la fecha.

Sin embargo, no se autoriza aún los vuelos de aerolíneas venezolanas a EEUU.

“En los actuales momentos, no hay vuelos directos desde Venezuela, son indirectos y salen con muy buena capacidad, aunque vayan dando escalas ya sea en Curazao, Santo Domingo o Panamá”, indica.

Venezuela se encuentra aún en la Categoría 2 de seguridad aérea en la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés), desde 2019 y EEUU no informa aún sobre el cambio a la Categoría 1, tras el trabajo de inspección por parte de sus delegaciones, a pesar de las nuevas relaciones.

“La mejor de las opciones que se espera es que nos coloquen en la categoría 1 y que haya un respeto a la reciprocidad, que es muy importante para las aerolíneas venezolanas, puesto que el mercado de EEUU, sobre todo el de Florida, es muy bueno, tiene muchos pasajeros y mucho potencial, pues en ese estado vive ahora una enorme diáspora venezolana. Y esos venezolanos son los posibles pasajeros que vengan desde Miami hacia Venezuela”, explica Humberto Figuera, expresidente de la Asociación de Líneas Aéreas en Venezuela (ALAV).

Reciprocidad entre EEUU y Venezuela

Para el especialista no es fácil calcular la cantidad de pasajeros que se podrían movilizar en la actualidad, pero asegura que las rutas hacia EEUU, particularmente hacia Miami, son históricamente las mejores para Venezuela.

“Yo sé que hay una reactivación económica importante en puertas y también la petrolera y por tanto es necesaria la comunicación directa entre EEUU y Venezuela”, apunta Figuera.

“Pero también hay la necesidad de que Venezuela tenga la opción de compartir esa ruta con sus líneas aéreas. Primero porque es el principio general que se creó o se tuvo en cuenta con la aprobación del Convenio sobre Aviación Civil Internacional, vigente desde la década de los años 40. Y, en segundo lugar, porque el principio de reciprocidad está muy claramente definido en el convenio bilateral”.

EEUU y Venezuela suscribieron en 1953 el convenio. “Y ese es el principio que nosotros queremos que se adopte”.

FUENTE: Entrevistas abogado Avelino González, especialista de Migración Miami; Humberto Figuera, expresidente de ALAV