sábado 14  de  marzo 2026
TENSIONES

Irán amenaza con atacar empresas de EEUU si se golpea su infraestructura energética

Estas advertencias llegaron después de que Estados Unidos atacó anoche objetivos militares en la isla de Jarg, donde se almacena el 90% del petróleo que Irán exporta al mundo

Imagen de archivo de la isla de Jarg. El Ejército iraní aseguró este sábado que destruirá toda la infraestructura petrolera, económica y energética relacionada con Estados Unidos en Oriente Medio si se produce una agresión contra sus propias instalaciones energéticas, después del ataque estadounidense contra la isla iraní de Jarg, corazón de la industria petrolera de la República Islámica.&nbsp;

Imagen de archivo de la isla de Jarg. El Ejército iraní aseguró este sábado que destruirá "toda la infraestructura petrolera, económica y energética relacionada con Estados Unidos" en Oriente Medio si se produce una agresión contra sus propias instalaciones energéticas, después del ataque estadounidense contra la isla iraní de Jarg, corazón de la industria petrolera de la República Islámica. 

EFE/ Abedin Taherkenareh
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Teherán.- Irán amenazó este sábado una vez más con atacar las instalaciones de las empresas estadounidenses en Oriente Medio en caso de que su infraestructura energética sea atacada por Estados Unidos e Israel, después del bombardeo contra la isla iraní de Jarg, corazón de la industria petrolera de la República Islámica.

"En caso de que las instalaciones iraníes sean atacadas, las fuerzas iraníes atacarán instalaciones de empresas estadounidenses en la región o compañías en las que Estados Unidos tenga participación", advirtió el ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, según informó la agencia Tasnim.

Lee además
El presidente de EEUU Donald J. Trump.
CASA BLANCA

Trump: "Detener el imperio del mal de Irán importa más que los precios del petróleo"
El entrenador de la selección de Irán, Amir Ghalenoei, da indicaciones a sus jugadores durante un partido, el 10 de junio de 2025.
FÚTBOL

Selección de Irán le responde a Trump: "Nadie nos puede excluir del Mundial"

El jefe de la diplomacia iraní afirmó que su país responderá "sin duda" a cualquier ataque contra sus instalaciones energéticas.

Sin embargo, dijo que Irán actuará "con cautela para evitar que zonas densamente pobladas sean alcanzadas".

Esta mañana, las Fuerzas Armadas de Irán habían advertido que, si se produce un ataque contra la infraestructura petrolera, económica y energética de la República Islámica, "toda la infraestructura petrolera, económica y energética perteneciente a las compañías petroleras de la región que tengan acciones estadounidenses o cooperen con Estados Unidos será destruida".

Estas advertencias llegaron después de que Estados Unidos atacó anoche objetivos militares en la isla de Jarg, donde se almacena el 90% del petróleo que Irán exporta al mundo.

El presidente estadounidense, Donald Trump, calificó ese bombardeo como uno de los "más poderosos" de la historia de Oriente Medio.

El líder republicano añadió que si Irán interfiere con el paso libre y seguro de los barcos a través del estrecho de Ormuz podría atacar también la infraestructura petrolera de la isla, ubicada a 25 kilómetros de la costa iraní, que concentra la principal terminal petrolera del país y es el mayor punto de carga de crudo para buques petroleros.

Embed

FUENTE: EFE

Temas
Te puede interesar

Trump apuesta al "jaque mate" con Irán, Venezuela y Cuba

Jefe del Pentágono dice que el martes será el día "más intenso" de ataques contra Irán

¿El fin de la historia? El realismo de las operaciones Furia y Rugido

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Fachada del Departamento del Tesoro de EEUU
MEDIDAS

EEUU flexibiliza sanciones contra Venezuela para incentivar producción de fertilizantes

Los residentes se reúnen afuera en un vecindario bloqueado en medio de un apagón eléctrico prolongado después del huracán Ian en La Habana el 30 de septiembre de 2022.
CRISIS EN CUBA

Brutal represión por protesta en Morón, después que Díaz-Canel admite diálogo con EEUU

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump.
CASA BLANCA/ANáLISIS

Trump apuesta al "jaque mate" con Irán, Venezuela y Cuba

Imagen de archivo de la isla de Jarg. El Ejército iraní aseguró este sábado que destruirá toda la infraestructura petrolera, económica y energética relacionada con Estados Unidos en Oriente Medio si se produce una agresión contra sus propias instalaciones energéticas, después del ataque estadounidense contra la isla iraní de Jarg, corazón de la industria petrolera de la República Islámica.  video
TENSIONES

Irán amenaza con atacar empresas de EEUU si se golpea su infraestructura energética

La delegación de República Dominicana celebra tras anotar en cuartos de final contra Corea del Sur
BÉISBOL

Dominicana toca su mejor son, noquea a Corea y avanza a semifinales del Clásico Béisbol

Te puede interesar

Imagen de archivo de la isla de Jarg. El Ejército iraní aseguró este sábado que destruirá toda la infraestructura petrolera, económica y energética relacionada con Estados Unidos en Oriente Medio si se produce una agresión contra sus propias instalaciones energéticas, después del ataque estadounidense contra la isla iraní de Jarg, corazón de la industria petrolera de la República Islámica.  video
TENSIONES

Irán amenaza con atacar empresas de EEUU si se golpea su infraestructura energética

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
La jefa de la Misión Diplomática de EEUU, Laura Dogu, y la jefa encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se reunieron en Caracas. 
REAPERTURA

Incertidumbre sobre asilos por vuelta de relaciones diplomáticas

Miguel Díaz-Canel reconoció la existencia de contactos entre La Habana y Washington, tras meses de negaciones oficiales.
CONVERSACIONES

Analista advierte: diálogo entre Washington y La Habana no significa cambio político en Cuba

Fotografía de archivo fechada el 12 de diciembre de 2012 del filósofo alemán Jürgen Habermas durante una conferencia de prensa en el Instituto Heinrich Heine en Duesseldorf (Alemania).
OBITUARIO

Muere filósofo alemán, Jürgen Habermas, a los 96 años

La jefa diplomática de EEUU en Venezuela iza la bandera en la Embajada en Caracas, el sábado 14 de marzo 2026
DIPLOMACIA

EEUU reafirma "nueva era" de relaciones con Venezuela; iza bandera en su Embajada en Caracas