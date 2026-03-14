Urbanizador de Miami enfrenta 37 cargos por fraude millonario

MIAMI. - Agentes federales arrestaron a principios de mes al empresario del sector inmobiliario Rishi Kapoor, exdirector ejecutivo de Location Ventures, bajo una acusación de 37 cargos penales por un presunto fraude de 85 millones de dólares.

La fiscalía acusa a Kapoor de desviar capital de decenas de inversionistas para financiar una vida de lujos, con un yate, una mansión frente al mar y artículos suntuosos, entre otras millonarias adquisiciones que incluyen alta relojería y joyas de platino.

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De manera paralela a esas acusaciones, las pesquisas sobre la quiebra corporativa sacaron a la luz lo que habrían sido acuerdos de consultoría entre una filial del empresario y un político de Miami, un vínculo que atrajo el escrutinio público, aunque el político mencionado no figura entre los imputados del caso federal.

Anatomía del colapso

Los investigadores de la justicia federal han puesto su mirada sobre lo que se presenta como uno de los casos de “cuello blanco” más resonantes de la década en el sur de Florida. Kapoor, de 42 años y graduado de la Universidad de Miami, enfrenta acusaciones formales por fraude bancario, fraude electrónico, lavado de dinero y evasión fiscal.

Según el pliego acusatorio, el exejecutivo habría engañado a instituciones financieras y a numerosos compradores para obtener capital destinado a proyectos residenciales en Coral Gables, Coconut Grove, Miami Beach y Fort Lauderdale.

De acuerdo con el Departamento de Justicia, el acusado habría orquestado una red de engaños mediante la falsificación de extractos bancarios y la manipulación de documentos oficiales.

El aparato judicial del gobierno afirma que los proyectos prometidos nunca llegaron a materializarse. A cambio, según se documenta, los fondos de los depositantes habrían ido a parar en las cuentas personales del constructor.

Ante la gravedad de los cargos, el juez Marty Elfenbein ordenó la reclusión de Kapoor sin derecho a fianza, pues consideró que el acusado podría representar un riesgo de fuga.

La dimensión del caso es vasta. Los fiscales detallaron que las pérdidas económicas alcanzan los 85 millones de dólares, un caso financiero que habría dejado a decenas de víctimas sin su dinero y sin sus propiedades.

Sin embargo, más allá de la alegada estafa comercial, el caso genera otro tipo de especulaciones por presuntos vínculos de negocios del empresario con esferas del gobierno municipal.

Sombra política

Un aspecto notorio de esta investigación federal no reside únicamente en los balances contables, sino en los corredores del Ayuntamiento de Miami.

Durante casi dos años, una empresa filial de Location Ventures, conocida como URBIN, mantuvo en su nómina a una prominente figura municipal. Según reportes, la firma habría pagado honorarios mensuales de 10.000 dólares al entonces funcionario bajo el concepto de consultoría.

Según las pesquisas, estos pagos ocurrieron de manera simultánea a los pasos de Location Ventures para asegurar permisos de construcción, excepciones de zonificación y resoluciones favorables por parte de la maquinaria burocrática de Miami, especialmente para un proyecto habitacional en Coconut Grove.

La defensa de Kapoor sostiene que todos los contratos operaron dentro de la ley. No obstante, para los expertos, la línea entre una consultoría legítima y un conflicto de interés resultaría difusa.

La jurisprudencia actual impone a los fiscales la obligación de probar un acuerdo previo explícito para sostener una acusación de soborno. Sin esta evidencia directa, las transferencias podrían considerarse simplemente pagos, exentos de responsabilidad penal.

Lujos y “malversación”

El pliego de cargos del gran jurado expone el presunto destino de los fondos desaparecidos.

De acuerdo con el fiscal federal Jason R. Quiñones, el añegado fraude se concretó mediante tácticas para engañar a los agentes de custodia, es decir, a los responsables legales de proteger el dinero inicial de los compradores.

Tras recibir documentación supuestamente alterada, estos fiduciarios autorizaron la entrega prematura de los depósitos, una maniobra que permitió al acusado disponer de millones de dólares en capital restringido.

Los bienes incautados o señalados por el gobierno ilustran un estilo de vida de extrema opulencia. Las autoridades alegan que Kapoor utilizó el dinero de los inversionistas para adquirir un yate de lujo de 68 pies de eslora, valorado en más de cinco millones de dólares.

Además, el capital ilícito presuntamente financió la compra de una mansión frente al mar en la exclusiva comunidad de Cocoplum, en Coral Gables, un reloj de la marca Rolex modelo Daytona, un anillo de platino de múltiples quilates y el arrendamiento de un automóvil deportivo.

La Justicia también acusa a Kapoor de robar a sus propios empleados. La acusación afirma que el ejecutivo retuvo sistemáticamente más de dos millones de dólares en deducciones de impuestos sobre la nómina de los trabajadores de Location Ventures.

En lugar de enviar estos fondos al Servicio de Rentas Internas para cumplir con las obligaciones tributarias, el dinero se desvió presuntamente para uso personal. A esto se suma la supuesta evasión de impuestos sobre ingresos personales que superaron los 2.8 millones de dólares durante los años fiscales recientes.

Precedente

El proceso penal actual no representa el primer revés judicial para el empresario. A finales de 2023, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) presentó una demanda civil contra Kapoor y una veintena de empresas afiliadas.

En dicho recurso, la agencia reguladora alegó un presunto fraude de valores de más de 93 millones de dólares, con un saldo de al menos cincuenta inversionistas privados perjudicados.

Según la agencia reguladora, el exejecutivo presuntamente mezcló los fondos de distintas empresas para ocultar déficits financieros y mantener la fachada de solvencia. Kapoor alcanzó un acuerdo con la entidad en 2024 y aceptó pagar una restitución, aunque sin admitir las acusaciones formales.

Como resultado de esta acción civil, el tribunal designó al juez retirado Alan Fine como síndico judicial, quien tiene la tarea de desentrañar la telaraña corporativa, rastrear cada centavo y liquidar los activos restantes para compensar a los acreedores.

Sin embargo, los primeros informes financieros revelaron una escasez alarmante de liquidez en las cuentas del conglomerado. Con apenas unos dos millones de dólares en efectivo disponibles, la recuperación total de los fondos parece una meta inalcanzable para las víctimas.

Posibles consecuencias

Para las decenas de inversionistas defraudados, el panorama es sombrío. Las batallas legales entre los acreedores garantizados, como los bancos comerciales, y los compradores individuales que perdieron sus ahorros, amenazan con prolongar el proceso de liquidación por varios años, según expertos.

El inminente juicio contra Kapoor promete exponer las vulnerabilidades de la supervisión estatal y los vacíos éticos en el cruce del dinero corporativo con el poder público.

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@danielcastrope